Lakersi žele Babu, oglasio se i on: Čuo sam nešto o razmjeni

Zlatno pravilo NBA lige je da svaki igrač mora imati na pola spakirane torbe, bez obzira koliko bio dobar i značajan za momčad. Tako je na početku sezone Utah Jazz razmijenio najboljeg hrvatskog košarkaša Bojana Bogdanovića u Detroit Pistonse, a posljednjih dana šuška se o njegovoj razmjeni u novi klub.

Mladi košarkaši uče od njega, vidi se da je u Pistonsima razina više u odnosu na ostale. Play-off sigurno neće vidjeti, ali klub ga cijeni. To su dokazali novim ugovorom kojeg je potpisao i tako osigurao egzistenciju do kraja života. U Detroitu igra sezonu karijere, na prosjeku je od 21 koša po utakmici, što bi do kraja sezone moglo još malo porasti, no veliko je pitanje hoće li ostati.

Foto: Rick Osentoski/REUTERS

Njegove fantastične partije nisu prošle nezamijećeno, a mnogi klubovi vape za ovakvim renomiranim i iskusnim šuterom kojem je postotak za tricu preko 40 posto, a gađa je i zatvorenih očiju. Dallas je bio zainteresiran za njega još dok je bio član Jazzera, Luki Dončiću treba jedan pakleni šuter koji će trpati sve ono što mu on asistira, no nisu ispunili njihove apetite, a sada su poprilično zagrizli Los Angeles Lakersi. Nakon katastrofalnog ulaska u sezonu, uhvatili su zamah i popeli se na ljestvici, no žele još dodatno ojačati momčad, pogotovo sjajnim tricašem kao što je Bogdanović.

Priče su sve glasnije, a američki novinari su o svemu izravno priupitali Bojana o mogućem 'tradeu'. Naravno, ni on nije imun na glasine.

Foto: Lon Horwedel/REUTERS

- Čuo sam da se priča, ali pokušavam se maknuti što dalje od toga. Nemam društvene mreže, ne čitam ništa o tome. Odluka nije u mojoj moći, sve je na klubovima. Pokušat ću se što više fokusirati na svoju igru pa ćemo vidjeti što će se dogoditi.

Pistonsi traže jednog igrača i pickove prve runde, no Lakersima je zasad to previše pa se nećkaju. Vremena puno nemaju jer se 9. veljače spušta roleta nad prijelaznim rokom. Nedavno su s Bojanom potpisali ugovor na dvije godine vrijedan 40 milijuna dolara. Prva violina je Detroita, ima velike ovlasti u momčadi i mentor je mlađima. Nešto novo, ali uloga koja mu očito odgovara. No, koliko god to sve lijepo zvučalo, prilika odjenuti dres legendarnih Lakersa pruža se jednom u životu. Igrao bi s LeBronom Jamesom, s jednim od najvećih ikada i borio se za play-off. Nešto što nema u Detroitu. No, što god Bojan htio, njega se ionako ništa ne pita. Klub će na koncu odlučiti o njegovoj sudbini.



