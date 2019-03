Lako tako kad si Messi: Udario protivnika i prošao bez kazne

Lionel Messi s dva sjajna gola donio je Barceloni pobjedu u gradskom derbiju 2-0 protiv Espanyola. Genijalnom 'panenkom' iz slobodnjaka opet je dospio na naslovnice svjetskih sportskih portala i medija.

Magični Argentinac postao je prvi nogometaš u povijesti koji je 10 sezona zaredom zabio barem 40 golova u sezoni čime je postavio rekord koji će malo tko i tko zna kada srušiti.

