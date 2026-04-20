LEGENDARNI ENGLEZ

Lampard ispred Jakirovića uzeo nagradu za najboljeg trenera

Piše Ivan Kužela,
Frank Lampard je dobio nagradu za najboljeg trener druge engleske lige ili Championshipa. Poveo je Coventry City do povratka u Premier ligu nakon 25 godina. Uz njega, bio je nominiran i Sergej Jakirović s Hullom

Frank Lampard (47) osvojio je nagradu za najboljeg trenera druge engleske lige. Legenda Chelseaja i bivši reprezentativac Engleske dominirao je s Coventry Cityjem cijelu sezonu, a u petak je remijem s Blackburnom (1-1) to i potvrdio te nakon 25 godina izborio ponovni ulazak u najskuplju ligu na svijetu. U užem izboru našao se i bivši trener Dinama Sergej Jakirović (49) koji vodi Hull City, Alex Neil (44) na klupi Millwalla te Kim Hellberg (38) koji trenira Middlesbrough.

Coventry tri kola prije kraja ima 86 bodova, odnosno 10 više od Ipswicha koji ima i utakmicu manje. Isti broj bodova na trećem mjestu ima Millwall, a na 75 je četvrti Southampton. Peti je Middlesbrough sa 73, a Jakirovićev Hull je na šestoj i zadnjoj poziciji koja vodi u doigravanje za Premier ligu sa 69 bodova; ima dva više od Wrexhama.

Prilikom primanja nagrade Lampard je izjavio da je prilikom potvrde ulaska u Premier ligu bio vrlo emotivan.

- Bio sam vrlo emocionalan u petak jer sam shvatio što smo zapravo postigli. Klub na čiju sam klupu došao prije 16 mjeseci imao je svojih padova i uspona, ali ovdje sam ponovno shvatio koliko je nogomet važan navijačima i nedostajalo mi je ponovno to osjećati. Otkako sam ušao u ekipu shvatio sam da talent nije najvažniji. Moji igrači su brinuli o sebi za maksimalan performans, odlično trenirali i bili si podrška, ali i pokoji put se zabavili. Ovo je sjajna priča i sretan sam što sam imao priliku biti dio nje.

Lampard je prvu utakmicu Coventryja vodio krajem studenog 2024. godine. Od tada je na klupi vodio 79 susreta, ostvario 43 pobjede, 16 remija i 20 poraza. U trenerskoj karijeri vodio je još Derby County, Everton i Chelsea u dva mandata. 

