Lampard nakon velike pobjede: Ponosan sam na svoje igrače

Trener Derby Countyja Frank Lampard je izjavio da je šokiran što je njegova momčad sinoć u trećem kolu Liga kupa pobijedila sa 8-7 nakon izvođenja penala Manchester United, ali da su njegovi igrači odigrali "super".

Derby se sinoćnjom pobjedom na Old Traffordu plasirao u četvrto kolo Liga kupa. Utakmica je završila 2-2 nakon regularnog dijela, a drugoligaš je slavio nakon penala 8-7.

- Šokiran sam. Rano smo gubili na Old Traffordu, ali smo igrali dobro i to je super. Nisam imao problema oko sastava momčadi. Igrali su super protiv Brentforda i zaslužili su priliku igrati na Old Traffordu. Ponosan sam - rekao je Lampard koji je 2016. godine u New York Cityju završio igračku karijeru, a posao u Derbyju mu je prvi trenerski posao.

Govoreći o izvođenju penala, Lampard je rekao da je njegova momčad pokazala karakter. Trener Manchester Uniteda Jose Mourinho je kazao da njegova momčad nije iskoristila brojne prilike.

- Nismo zabili kada smo mogli, a mogli smo u prvom poluvremenu. Imali smo dobre situacije da završimo utakmicu. Trebali smo iskoristiti šanse, ali nismo. Liga kup više nije naša briga, nećemo ga igrati do sljedeće sezone. Željeli smo ga osvojiti i razočarani smo - rekao je Mourinho.

