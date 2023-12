Lance Armstrong otkrio kako je varao na dopinškim testovima

Legendarni biciklist Lance Armstrong (52) sedam je puta osvajao Tour de France, slavnu biciklističku utrku. Ipak, njegova je biciklističa karijera prekinuta 2012. godine nakon što je dobio doživotnu zabranu zbog dopinga.

Oduzete su mu sve titule, a Armstrong je u gostovanju u podcastu Club Random otkrio kako je varao. Ističe kako nikad nije izbjegavao doping kontrole i da nikad nije pao na testiranju.

- Testiran sam 500 puta i nikada nisam pao. To nije laž, to je istina. Nisam nikada izbjegavao doping-kontrole, nije se moglo. Svaki put sam otišao na testiranje i svaki put bih prošao. Neke od supstanci koje sam koristio, posebno one koje su najviše poboljšavale performanse, kratko su se zadržavale u organizmu - istaknuo je.

- Ljudi koji uzimaju anaboličke steroide imaju isti problem kao i oni koji konzumiraju marihuanu. Recimo, možete pušiti joint, a za dva tjedna imat ćete pozitivan test na marihuanu jer se ona duže zadržava u organizmu. Ja sam koristio EPO, sintetičku verziju hormona eritropoetina, koji je bio kao raketno gorivo i teško ga je bilo otkriti jer se kratko zadržavao u organizmu.

EPO je supstanca koja je dugo prolazila "ispod radara" u sportu. Sve do 2013. godine, kada je zabranjen.

- On u organizmu ostaje četiri sata od uzimanja pa je lako izračunati koliko ga vremena prije utrke treba uzeti da se bi otkrio nakon što utrka završi. On je promijenio ne samo biciklizam nego i sportove gdje su potrebni snaga i izdržljivost - rekao je Armstrong.