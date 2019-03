Landeka: Moja bivša suigračica Marta rasturala bi i u 1. HNL...

Imala sam 15 godina i sjedila na klupi. Izbornik me stavio u igru i to je trenutak koji se pamti cijeli život. Uh, da, predugo sam u reprezentaciji, nasmijala se Iva Landeka (29), kapetanica hrvatske nogometne reprezentacije, koja je zaštitni znak "vatrenih" djevojaka.

Bilo je to davne 2006. godine, a Landeka se isprofilirala u našu najbolju nogometašicu koja je, samo na klupskom planu, proputovala Austriju, Poljsku, Njemačku i Švedsku, gdje i danas igra nogomet za Rosengård. Ženski nogomet u nas, tvrdi Landeka, nije se puno promijenio od njezina debija za reprezentaciju.

- Ima nekih pomaka, to se vidi i to moram priznati, ali ako hoćeš biti na nivou drugih reprezentacija, to je još uvijek presporo. Mi napredujemo pomalo, ali kad vidite reprezentacije sa zapada, to je premalo. Nije dovoljno. Nema nekakvoga ogromnog pomaka, a trebalo bi ga biti - rekla nam je Landeka.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Posušanka je u mladim danima nogometni talent brusila u splitskom Marjanu, a seniorsku karijeru započela je sa 16 godina u Dinamu Maksimir, odakle je s 19 preselila u austrijski St. Veit. Prije Švedske, igrala je i za poljski klub Unia Recibórz i njemačku USV Jenu, a u Rosengårdu je od 2016. godine.

- U Njemačkoj sam se najviše razvila kao igračica jer liga je najjača na svijetu, najčvršća i najagresivnija. Što se tiče kvalitete, mislim da je tu Švedska u prednosti. U klubu sam u kojem su igrale i najbolje švedske nogometašice poput Marte, Lieke Martens... Tu je razina nogometa strašna. Tu mi je najveći izazov i sigurno najkvalitetnija ekipa u kojoj sam igrala.

Brazilka Marta Da Silva (33) najbolja je nogometašica svijeta prošle godine po izboru Fife i višestruka osvajačica Zlatne lopte, a Iva je dobro poznaje.

- Družile smo se. O njoj mogu reći stvarno najbolje. Mislim da može slobodno igrati u 1. HNL što se tiče kvalitete i brzine, nenormalno je za jednu ženu da ima takve sposobnosti. A što se tiče karaktera, svaka joj čast, osoba s tolikim publicitetom u svijetu ostala je na zemlji. Ne bih nikad rekla da su je šest puta proglasili najboljom na svijetu. Strašno iskustvo i za mene - kaže Landeka.

Uvidjela je da je, bez obzira na toliki uspjeh, ipak bila timska igračica.

- Znala je zabiti pet, šest golova po utakmici, ali nikad nije zaboravila fazu obrane, što je zanimljivo za tip igračice koja bi pomislila: "Mogu raditi što hoću na terenu". To me kod nje zadivilo, vidjela sam da kod nje ima timskog duha, to je jedna od stvari koja mi je posebno ostala u sjećanju. Sve najljepše mogu reći. Kakvu god joj daš loptu, ona će je stići ili će nešto napraviti iz ničega. Strašna je. Ne samo ona, još tamo ima puno igračica od kojih puno možeš naučiti, ne samo što se tiče nogometnog znanja, nego općenito. Kako se odnositi prema nogometu i prema sportu - rekla je Landeka.

Foto: Tim Goode/Press Association/PIXSELL

Osim Marte, na nju je puno utjecala i klima oko ženskog nogometa koja je u Švedskoj na bitno višoj razini u odnosu na našu.

- Ma razlika je prestrašna. Tamo se raspravlja o ozbiljnim temama u ženskom nogometu i ne pitaju vas koliko će ljudi doći, hoće li pet ili 10. To je doslovce sramota kad igra ženska reprezentacija. Ženski nogomet tamo je popraćen i ozbiljno shvaćen. Dosta se i ulaže u njega, vidite da je i švedska reprezentacija u svjetskom vrhu. Njihovo je društvo dosta drugačije od našeg, mi smo tradicionalniji, a Šveđani traže veću jednakost. Dosta inzistiraju na tome i traže da se cure plaćaju slično kao i dečki. Mislim da im je u tome dosta i uspjelo, da smo se zadnjih nekoliko godina izborile za puno stvari za ženski nogomet. To je jedan veliki plus.

Koji joj je najdraži trenutak u karijeri, upitali smo kapetanicu reprezentacije.

- To je svaka od titula koje sam osvojila; prvo ovdje u Hrvatskoj, jer sam dosta kasno počela s nogometom. Prvo osvajanje prvenstva sa ŽNK Dinamo za mene je bilo nešto "wow" jer sam prvi put bila u takvom timskom sportu. Tu su i naslovi u Poljskoj, pa čak i u Njemačkoj, gdje smo odigrali najbolju sezonu u povijesti kluba. To su za mene sve trenuci koji ti daju motivaciju, potvrđuju da nešto radiš i da se isplatilo sve što si napravila, za što treniraš.

Što bi još voljela ostvariti do kraja karijere?

- Od prvoga dana u reprezentaciji želja mi je otići na Euro. Vidjet ćemo, bit će na knap, ali imamo još vremena. Vjerujem u ove cure i, kad se posložimo i kad nam dođe još nekoliko cura, da to može biti puno ozbiljnije i na puno većoj razini. To bi mi stvarno bilo ostvarenje sna. Otići s Hrvatskom na jedno veliko natjecanje.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Gdje se vidiš nakon kraja karijere, ostaješ li u nogometu ili se planiraš posvetiti nekim drugim aktivnostima?

- Baš me ljudi pitaju u zadnje vrijeme vraćam li se u Posušje, haha. Završila sam Ekonomski fakultet, vidjet ćemo je li to Zagreb ili Hercegovina. Ali to je i skoro isto, haha. Ne znam još, nemam nekih planova. Nisam se udala, nadam se da će i to doći na red, kao i djeca. Ima vremena još za to. Bilo bi lijepo. Nije zgodno kad igraš nogomet vani, moraš se baš posvetiti tome. Neke stvari kao što je ta moraju patiti malo. Tako je zasad, ali ja sam optimist, valjda će se stvari posložiti u životu - kaže Landeka.

S Ivom smo popričali nakon prijateljskog turnira Croatia kup u Zagrebu na kojemu su naše djevojke izgubile od Ukrajine (0-4) i remizirale sa Slovenijom (0-0) i Crnom Gorom (1-1), od koje su kasnije u meču za peto mjesto izgubile na penale. Bio je to dobar test za novog izbornika Matu Prskala uoči jesenskog početka kvalifikacija za Euro 2021.

- Teško je nakon šest mjeseci okupiti ekipu s novim stožerom. Puno cura još je u fazi priprema i to se vidjelo na terenu. Definitivno nije dobro. Svi moramo popraviti igru, od prve do zadnje igračice, i ostati pozitivne - istaknula je.