Bodybuildingom se počela baviti prije nekoliko godina i osvojila tri svjetska i europska zlata. Prošli vikend je na Svjetskom prvenstvu u Santa Susanni kraj Barcelone osvojila zlatnu medalju u welness kategoriji iznad 168 centimetara i srebrnu medalju u generalnom poretku.

- Uvijek sam gledala fotografije djevojaka koje se natječu i krenula sam istraživati postoji li takvo nešto u Hrvatskoj. Jednostavno sam htjela neko novo iskustvo - rekla nam je Lara Santini (24), bivša gimnastičarka i atletičarka.

Trenutačno studira na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Osim što radi u teretani, vježba pet puta tjedno po dva sata.

- Natječem se u kategoriji wellness fitness, a ona traži dominantan donji dio tijela. Zbog toga najviše pumpam noge i stražnjicu - govori nam Lara te priznaje kako u čučnju može dignuti i do 120 kilograma.

Da ju stereotipiziraju, Lara i sama priznaje.

- Bodybuilding svi poistovjećuju s muškarcima i muškobanjastim izgledom žena, no to više nije tako. Zbog toga što sam mišićava ljudi očekuju da sam agresivna i napadna, što je moja suprotnost, ali navikneš se na to da te tako ljudi poistovjećuju - govori Lara te nam otkriva kako nikad nije koristila neke zabranjene supstance kako bi napumpala mišiće.