Larissa Riquelme se vratila na tribine! Stadion joj je skandirao

Najpoznatija nogometna navijačica na svijetu Larissa Riquelme ponovno je ukrala svu pažnju na tribinama. Zgodna Paragvajka bodrila je svoju reprezentaciju u utakmici s Argentinom na Copa Americi.

Očigledno je Larissa donijela sreću Paragvajcima koji su uspjeli otkinuti bod protiv Messija i društva i odigrati 1-1. Ma ne samo da su remizirali, imali su i penal za pobjedu, ali nisu uspjeli zabiti.

Nakon utakmice se na Instagramu zahvalila svima koji su na stadionu u Belo Horizonteu skandirali njezino ime, a reprezentativcima Paragvaja je čestitala na hrabroj i srčanoj igri.

A post shared by Lari Riquelme (@larissariquelme) on Jun 20, 2019 at 7:29am PDT

BEAUTIFUL! Larissa Riquelme steals the show in Argentina-Paraguay of the Copa América – https://t.co/51pxMsz5Lu https://t.co/xs56U8EViC pic.twitter.com/SYRsYIwljj