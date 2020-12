Lauritsen: Da, treneru, vrijeme je da i ja zabijem gol za Dinamo

Moramo biti gladni gola, duela, dobre akcije i prenijeti strast i emociju koju pokazuju na treningu. Ali utakmica nije sudbonosna ni povijesna govori Zoran Mamić uoči gostovanja kod Feyenoorda

<p>Želimo nastaviti dobre rezultate i dobre igre u Europskoj ligi. Imamo puno motiva i puno veselja za ovu utakmicu, puno nam znači i nosi puno sreće za igrače, navijače, cijeli klub.</p><p>Tako je <strong>Zoran Mamić</strong> najavio Dinamovo gostovanje kod Feyenoorda sutra (18.55, Arena 3).</p><p>Sutra je utakmica koja ga može odvesti u rang najvećih Dinamovih trenera novijeg doba. Ako već ondje i nije. Ako Dinamo pobijedi u Rotterdamu, osigurat će prvo mjesto u skupini, što znači mjesto nositelja u ždrijebu šesnaestine finala i milijun i pol eura od Uefe (500.000 više nego što donosi drugo mjesto). Bod mu gotovo sigurno donosi drugo mjesto, a i poraz ostavlja dobre šanse za prolazak.</p><p>- Moramo biti koncentrirani i s velikom energijom, jedino tako možemo pobijediti dobrog i kvalitetnog protivnika - dodao je Mamić.</p><p>Cijela nogometna Europa zna da je Dinamo jedini klub koji nije primio gol ove sezone.</p><p>- U pripremi utakmice, ne samo ove nego svake, razmišljaš kako organizirati obranu, vezu i napad da funkcioniraju zajedno. Već sam rekao da cijela momčad igra odgovorno, s puno energije, što donosi čistu mrežu i rezultat. Mi moramo biti gladni gola, duela, dobre akcije i prenijeti strast i emociju koju pokazuju na treningu - govori Mamić.</p><p>No, izbjegava pridjev sudbonosna utakmica.</p><p>- Velik je ulog, ali živjet će se i dalje, u dobru i zlu. Kod sportaša za par dolazi dana nova utakmica, ako bude dobro, treba se dalje potvrđivati, ako ne bude, treba vratiti pobjednički niz. Stalno stižu novi izazovi i tako treba na to gledati. Nije sudbonosno, neće stati svijet ma što da se dogodi, ali naravno da ne gledamo negativno nego vjerujemo u dobar rezultat.</p><p>Dinamo se prošli vikend odmarao, a Feyenoord je remizirao 1-1 s Utrechtom.</p><p>- Feyenoord nije izgledao kao inače, Utrecht je stvorio puno šansi, Feyenoordov je golman bio sjajan. Ali to je dio nogometa, nekad imaš loš dan i ne izgubiš.</p><p>Mamić ne zna u kakvom će sastavu biti domaćin.</p><p>- Ne znamo kako im je prošlo testiranje na korona virus, a neki nisu igrali zadnje utakmice i ne znamo jesu li ih odmarali ili imaju neke lakše ozljede. To ćemo saznati sat i pol prije utakmice... - zaključio je Mamić.</p><p>Rasmus Lauritsen potvrdio se kao odlično pojačanje jedine obrane u eurokupovima koja nije primila gol.</p><p>- Jako ih respektiramo, ali i oni nas. Bit će tvrda utakmica. Ako ostanemo fokusirani od početka do kraja, ostvarit ćemo dobar rezultat jer imamo kvalitetu. Moramo biti fokusirani, cijela momčad, i onda imamo veliku šansu. A naravno da kad ne primaš golove imaš veće samopouzdanje.</p><p>Na pitanje Rasmusenu, koji je došao u Maksimir s reputacijom braniča koji je i vješt strijelac, hoće li zabiti gol, Mamić se ubacio:</p><p>- Vrijeme je!</p><p>Pa je i Danac potvrdio trenerove riječi:</p><p>- Da, vrijeme je...</p>