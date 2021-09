Rasmus Lauritsen vratio se nogometu nakon mjesec dana i odškrinuo je vrata pobjede Dinama nad Šibenikom. Danac je ušao u igru u 57. minuti umjesto Emira Dilavera, a samo 11 minuta poslije nakon asistencije Arijana Ademija, koji je također ušao kao džoker nakon oporavka, glavom zakucao za 1-0.

Pobjedu "modrih" 2-0 golom u 78. minuti, nakon krasnog prolaska Brune Petkovića, nove desetke Dinama, potvrdio je Luka Ivanušec.

POGLEDAJTE VIDEO: Lovro Majer

- Na početku sam utakmicu gledao s klupe. Dobro smo se borili, ali bila je to izjednačena utakmica. U savršenom sam vremenu ušao jer je Šibenik bio malo umoran i osjetili smo da smo bolja momčad. Onda smo zabili i stvari su postale lakše. Odradili smo posao, pobijedili 2-0, ali Šibenik je dobra momčad. Ako ne zabiješ rano u takvim utakmicama, protivnik dobije samopouzdanje... Bravo za momčad - rekao je Lauritsen.

Drugi mu je to gol za Dinamo nakon onog na Rujevici kad je u završnici poentirao za remi 2-2 u prosincu prošle godine.

- Da. Nije bio tako lijep, ali boli me briga. Sretan sam što ga nisu poništili kao zadnjeg. Ne volim taj osjećaj. Aki mi je dodao i osjećaj je lijep.

Kako se osjećaš?

- Odradio sam samo jedan trening s momčadi i zapitao se gdje sam. Dobro sam se osjećao nakon što sam ušao, zabio sam i sve je bilo lakše. Sretan sam što sam se vratio. Naravno da će biti i bolje kad uđem u formu utakmica, ali dobro sam se osjećao i to je lijepo.

Slijedi premijera u Europskoj ligi i gostovanje West Hama u Maksimiru.

- To će biti jako, jako lijepa utakmica, vidimo se tad - zaključio je Lauritsen.

Damir Krznar kombinirao je sastav, a uvođenjem igrača s klupe prelomio je utakmicu.

- Očekivano dobro postavljen Šibenik u defenzivnom bloku s izimno dobrim kontranapadom. Možemo biti zadovoljni reakcijom na kontru, dobro smo i brzo napadali izgubljenu loptu, tražili prekid. Šibenik je u svega dva, tri navrata izašao u neku polukontru i kontru i to smo dobro sprječavali. Naravno, to nam je dalo sigurnost da u fazi napada budemo razigrani, strpljivi, da stvaramo šanse, čak i da pomaknemo linije malo više nego inače i moramo biti zadovoljni tim segmentom. Puno udaraca, puno završenih akcija, veseli nas to - rekao je.

Ademi, Lauritsen i Tolić vratili su se nakon ozljeda.

- Hvala Bogu, razvijanje utakmice omogućilo je da napravimo sve po planu. Znači, da damo određenu minutažu igračima s kojima ozbiljno računamo i koji nisu duže vrijeme trenirali i igrali utakmice. To su, prije svega, Lauritsen i Ademi. Ušli su dobro u igru, pogotovo Ademi, iznimna energija i možemo reći da je njegov oporavak gotov. Apsolutno može startati od prve minute, ista je situacija i s Rasom. Imamo još Čopa i Perića koje moramo čekati. Hvala Bogu, svi drugi su tu. Polako smo na okupu i sad stožeru zaista predstoje slatke brige oko izbora momčadi.

Dinamo je igrao s dvojicom napadača, ranije je isprobavao i trojicu u zadnjoj liniji. Što će to značiti za West Ham?

- Malo je tu sličnosti s obzirom na utakmicu koja nas očekuje u četvrtak. Ali OK, polako usvajamo novi sustav, bit će nam od koristi i svaka utakmica, u svemu što dobro napravimo, daje nam pozitivu. Isto tako, i greške koje radimo, a da nisu kažnjene, nečemu će nas naučiti - rekao je trener "modrih".

Mislava Oršića nije bilo u zapisniku, preplašili su se u Maksimiru da se radi o ozbiljnoj ozljedi. Ipak...

- Vjerujem da će Orša kroz dan, dva biti OK. Radi se o manjoj distorziji zgloba. Zbog edema je opseg pokreta smanjen pa nismo htjeli danas riskirati. U ponedjeljak, utorak on će biti, nadamo se, u punom treningu - zaključio je Krznar.