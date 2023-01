Lauritsen: Želim otići iz Dinama

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Osjećam da sam sad na vrhuncu, stoga želim puno igrati i imati važnu ulogu u momčadi. Odigrao sam 15 utakmica, igrao sam i u Ligi prvaka, stoga to nije katastrofa, ali osjećaj nije dobar jer želim veću ulogu, želim igrati svaki put, čak i u najvećim utakmicama, rekao je stoper Dinama Rasmus Lauritsen (26) za danski portal Bold. Jedno je vrijeme bio stožerni stoper i veliko pojačanje, ali Danac je sad samo još jedan koji traži izlaz iz 'modre' svlačionice kako bi igrao. Neki su to našli u posudbama, a on čeka rješenje problema. - Ne osjećam da sam postao lošiji u bilo kojem pogledu, ali trener više vjeruje u one koji igraju sada. Željko Kopić više je vjerovao u mene nego u njih. Tako je to kad igraš u velikom klubu s mnogo talentiranih igrača koji su na gotovo jednakoj razini. Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Još ima dosta vremena u zimskom prijelaznom roku, a prema Transfermarktu Danac vrijedi četiri milijuna eura. U 'modrom' je dresu odigrao 80 utakmica, zabio pet golova i dva puta asistirao, a stigao je iz švedskog Norrköpinga na ljeto 2020. godine za 1.6 milijuna eura. - Mislim da bi to bilo dobro vrijeme za obje strane. Stekao sam puno iskustva, osobito kroz europske utakmice, te sam se morao priviknuti na vrlo drugačiju kulturu. Imam još godinu i pol ugovora, i s obzirom na to da trener vjeruje nekom drugom, bilo bi logično da me puste ako dođe ponuda koja je svima zanimljiva - zaključio je.