Lavlje srce i čelična šaka: UFC zvijezdi skoro amputirali prst

Da ima lavlje srce, svakako je već dokazao u oktogonu. A kad na to dodamo 'čeličnu šaku', njegovi protivnici mogu početi strepiti. Vitalija Klička (48) zvali su 'Dr. Ironfist', a to je doslovno postao Anthony 'Lionheart' Smith (31). Ugradili su mu pločicu u šaku, no sve je to bilo puno ozbiljnije jer je nakon borbe protiv Gustafssona Amerikanac umalo ostao bez prsta.

Na Instagram profilu podijelio je slike rendgena šake koje pokazuju prijelom kosti kažiprsta. Dogodilo se to upravo u spomenutoj borbi protiv Gustafssona gdje je u četvrtoj rundi izvukao pobjedu 'rear-naked chokeom'. No, kod jednog udarca pukla mu je kost kažiprsta u šaci te je ozljeda ispala ozbiljnija nego su slutili.

Foto: Instagram

Doktori nisu dobro obavili prvu operaciju. Ugradili su mu čeličnu pločicu koja je pukla i kost je rasla u krivom smjeru.

- Skinuli su tu pločicu, izbušili su mi rupu u bedrenoj kosti i uzeli spužvasti koštani materijal kako bi ga koristili u ruci. Stavili su novu pločicu sa strane umjesto na vrh jer je imala previše velikih rupa. Te rupe su popunili tkivom iz bedrene kosti - objašnjava borac za The Sun.

Novi problem je nastao kad se oko pločice počelo stvarati tkivo koje ligamentima nije dopustilo da se 'vrate na mjesto', a Smith je bio očajan. Želio se što prije vratiti u oktogon i došao na ideju - ništa, idemo amputirati kažiprst.

Foto: Instagram

Spasila ga 'luda žena'

- Ideja je bila amputirati prst i onda posložiti ligamente kostiju kako bih mogao koristiti ostala četiri prsta u hrvanju, a tehnički bi ih mogao sklopiti i udarati zatvorenom šakom.

No, to se nije dogodilo već je Amerikanac posegnuo za drugačijim načinom oporavka. A to mu je i na kraju pomoglo

- Neka luda starija žena radila je tu drugu vrstu terapije gdje mi je spojila elektrode na zglob i podlakticu i pomicala ruku. Nisam mogao sam zatvoriti šaku jer nisam bio dovoljno snažan pa mi je to pomagalo jer bi tkivo samo raslo da ga se nije 'razbijalo'. Radili smo to sve dok nismo probili to tkivo i vratili mogućnost pokreta i sad je dobro. Tako mi je ta luda žena spasila prst - rekao je Smith i dodao:

- Bio sam spreman vratiti se u oktogon bez prsta, to je bio najbrži način. Ali pogledajte sad, imam šaku! Vrijeme je za udaranje - završava Amerikanac koj iće se u travnju boriti protiv Glovera Teixeire (40).