Lebron predvodio Lakerse do prve pobjede protiv Denvera! Nova maestralna partija Jokića

U prvom kolu play-offa NBA lige (Zapadna konferencija) LA Lakersi su sinoć slavili protiv Denver Nuggetsa rezultatom 119-108. Tako su Lakersi izbjegli ispadanje. Sada gube su 3-1 u seriji i još se malo nadaju da bi mogli proći dalje, ali to je jako teško očekivati ​​jer se igra na četiri dobivene utakmice.

Lakersi su vodili tijekom cijele utakmice. Nakon prvog dijela prednost je iznosila pet koševa, a do poluvremena čak 13 (61-48). Do kraja utakmice LA Lakersi su unatoč maestralnoj partiji Nikole Jokića zadržali vodstvo i stigli do pobjede. Naime, somborski košarkaš ubacio je 33 poena, te dodao po 14 skokova i asistencija, čime je postao apsolutno prvo ime utakmice.

LeBron James predvodio je Lakerse do pobjede s 30 poena. Imao je pet skokova i četiri asistencije, a pratio ga je sjajni Davis koji je imao 25 ​​poena, čak 23 skoka i šest asistencija.