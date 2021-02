Fenomenalni LeBron James (36) odigrao je odličnu utakmicu u dresu LA Lakersa koji su nakon produžetaka pobijedili Oklahoma City 119-112.

POGLEDAJTE VIDEO: LeBron puši cigaru i zove mamu

King James ostvario je triple-double s 28 koševa, 14 skokova i 12 asistencija uz po dvije osvojene lopte i blokade, te tako došao do ukupno 97. triple-double u karijeri. Bio je to njegov treći trostruko dvoznamenkasti učinak u 18. sezoni karijere, dok je Kobe Bryant imao dva, a Tim Duncan i Karl Malone po jedan.

LeBronu je ovo bio i deveti triple-double nakon 35. rođendana te je srušio rekord Jasona Kidda koji ih je imao osam.

Aktualni prvaci igrali su bez Anthonyja Davisa, koji je propustio utakmicu zbog upale tetive, ali uz fantastičnog Jamesa, Lakersi su stigli do pete pobjede u nizu.

Nakon odigrane utakmice, LeBron je rekao medijima da je gledao Super Bowl te da ga impresionira Tom Brady koji se u 44. godini okrunio sedmom titulom prvaka u desetom finalu.

Jedan od najdominantnijih košarkaša koji je do 36. godine života osvojio četiri titule prvaka i igrao deset NBA finala iskreno je komentirao o budućnosti:

- Zaista ne znam koliko dugo ću još igrati. Ako se budem osjećao ovako kao sada, vidjet ćemo što se može dogoditi. Nisam odredio kada će to biti. Ne zna koje će to godine biti. Moja igra će mi dati do znanja kada je došlo vrijeme- rekao je James na pitanje koliko bi još dugo mogao igrati.

Košarkaši Phoenixa ostvarili su treću uzastopnu domaću pobjedu svladavši Cleveland sa 119-113, a Dario Šarić je propustio i 12. utakmicu zaredom te se nalazi na listi ozlijeđenih igrača zbog uganuća lijevog skočnog zgloba.

San Antonio je kao domaćin svladao Golden State sa 105-100, a Luka Šamanić već dva tjedna nije s momčadi jer je prebačen u Austin Spurse koji u srijedu započinju natjecanje u razvojnoj NBA G ligi.

Rezultati: