LeBron zabio 38, ali su Lakersi izgubili od Dončića i Mavericksa

Košarkaši Dallas Mavericksa pobijedili su Los Angeles Lakerse sa 124-115 u susretu NBA lige igranom na Božić. Susret je odlučila treća četvrtina koju je Dallas dobio sa čak 30 koševa razlike (51-21). Lakersi su bili bolji do poluvremena, do odmora su vodili 54-43, no u trećoj dionici se njihova igra raspala. Domaćin je taj dio igre dobio sa 51-21, a potom u zadnjoj četvrtini obranio prednost.

Dallas je do 18. pobjede ove sezone uz 16 poraza, vodio slovenski košarkaš Luka Dončić sa 32 koša, devet skokova i devet asistencija, Christian Wood je dodao 30 koševa, osam skokova, sedam asistencija, te Tim Hardaway sa 26 koševa i šest skokova. Kod Lakersa, koji su 20. put izgubili, najefikasniji su bili LeBron James sa 38 koševa, šest skokova i pet asistencija, Russell Westbrook sa 17 i Austin Reaves sa 16 koševa.

Foto: Jerome Miron

U prvom susretu košarkaši Philadelphia 76ersa pobijedili su na gostovanju New York Knickse sa 119-112 upisavši osmu uzastopnu pobjedu. Domaćin je bolje ušao u susret, Knicksi su poveli 12-4, vodili su 20-13, te 30-16, a nakon prve četvrtine imali su 12 koševa viška (37-25).

Sixersi su uzvratili u drugoj dionici i na poluvrijeme se otišlo s rezultatom (63-60) za Knickse. U trećoj četvrtini domaćin se odvojio na +9 (87-78), ali se Philadelphia još jednom vratila smanjivši na samo koš zaostatka (95-96). U posljednjoj dionici Sixersi su pojačali obranu, poveli 108-100, a 4:40 prije kraja imali su i velikih 116-102 što se pokazalo nedostižnim.

Foto: Vincent Carchietta

Sixerse su do pobjede vukli Joel Embiid sa 35 koševa i osam skokova, te James Harden sa 29 poena i 13 asistencija. Georges Niang je dodao 16 koševa, a De'Anthony Melton 15 koševa. U suparničkim redovima najefikasniji su bili Julius Randle sa 35 koševa i osam skokova, te Jalen Brunson sa 23 koša i 11 asistencija. Sixersima je to bila 20. pobjeda ove sezone uz 12 poraza dok su NY Knicksi na skoru 18-16.

