Leclerc je napao Verstappena: Pa ono je bio nesportski potez!

I po treći put ove sezone vozač Ferrarija Charles Leclerc izgubio je pobjedu na Velikoj nagradi Austrije u samoj završnici utrke. No ovaj put je izgledalo kao da mu nitko i ništa ne može oduzeti pobjedu, no dočekao ga je šok tri kruga prije kraja utrke.

Nizozemac Max Verstappen je u jednom zavoju toliko pritisnuo vozača Ferrarija koji je izletio sa staze te ga na kraju pretekao. Došlo je do kontakta između njih dvojice, bilo je tu jasno da je Verstappen ušao u putanju Leclercu i zasmetao mu, no suci su smatrali da je to sve bilo po pravilima i Nizozemac je prošao bez kazne.

To nije baš najbolje sjelo Monežaninu koji je bio jako ljutit poslije utrke.

- Ostavio sam dovoljno prostora, ali smo se ipak dodirnuli. Šteta. Za mene je to jasna situacija, ponavljam, bilo je dovoljno prostora i to nije bio sportski potez. Sada samo želim ići kući i čekati presudu - rekao je tužnim glasom Leclerc.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Naravno, Maxu Verstappenu tu nije bilo ništa sporno i on je, kako kaže, zasluženo osvojio VN Austrije.

- Bilo je nevjerojatno opet pobijediti ovdje. Ako ovakve stvari nisu dozvoljene, onda je bolje da ostanemo kod kuće. Koja je onda svrha Formule 1 - zapitao se Nizozemac.

No ako čelnici i suci Formule 1 žele biti dosljedni, onda bi Verstappen trebao dobiti kaznu. Naime, na VN Kanade, Sebastian Vettel je u 48. krugu izletio sa staze nakon što je previše jahao pasicu pa ga je zanijelo i izbacilo na travu. Vratio se tik ispred Hamiltona, koji je za malo izbjegao sudar.

Suci su odlučili istražiti Vettelovo riskantno vraćanje i dobio je pet sekundi kazne zbog nesigurnog vraćanja na stazu te forsiranja drugog bolida van nje! Bila je to pomalo neočekivana kazna jer Vettel nije imao previše izbora kamo poći. Ako ćemo biti iskreni, više je Nizozemac zaslužio kaznu zbog ovog poteza, nego tada Vettel.

Bilo je jasno kako je Verstappen blokirao Leclerca i nije mu dozvolio da se vrati na stazu odguravši ga, no sucima i samom Nizozemcu tu nije bilo ništa sporno.