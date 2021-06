U rovinjskom miru, bez ikakve euforije i velikih najava, naši se reprezentativci pripremaju za početak Europskog prvenstva. Samo četiri dana ostala su do utakmice protiv Engleske na Wembleyju, koja u nedjelju počinje točno u 15 sati.

Ušminkavaju se posljednji detalji, dijele se posljednje upute i testiraju posljednje taktičke postavke. Jedna s jučerašnjeg treninga je mnoge iznenadila, a to je formacija 4-1-4-1 s kojom bi Hrvatska mogla zaigrati protiv Engleske na otvaranju.

Trening je počeo tako da su u vezi bili Kovačić, Modrić i Brozović, krilni napadači Perišić i Rebić, a u napadu Bruno Petković. No nakon samo dvadesetak minuta Dalić je odustao od te kombinacije, uzeo marker Petkoviću i dodijelio ga Vlašiću. I s tom formacijom je uvježbavao akcije protiv Engleske.

Ako ćemo vjerovati Dalićevoj posljednjoj kombinaciji, Hrvatska bi protiv Engleske trebala igrati u formaciji 4-1-4-1, Vrsaljko, Vida, Ćaleta Car i Barišić bit će posljednja četvorka, Brozović kao zadnji vezni, četvorica ispred njega Vlašić, Modrić, Kovačić i Perišić te u napadu kao jedina špica Ante Rebić.

Zlatko Dalić je i danas imao na dispoziciji sve igrače, uključujući i Dejana Lovrena, koji se sve bolje osjeća i normalno trenira. Čak bi bio i spreman za nedjelju, no izbornik ne želi riskirati, iskusnog stopera će vjerojatno poštedjeti za susret protiv Engleza kako bi bio što spremniji za nastavak prvenstva.

Duga i iscrpljujuća sezona ostavila je traga na našim reprezentativcima. Lipanj je, noge su već teške i umor je itekako prisutan pa stručni stožer radi sve kako bi naši igrači bili što spremniji za utakmicu protiv Engleske. Igrači se nakon treninga mogu poslužiti s ledenim kupkama kako bi se što brže i efikasnije oporavili. Pored terena nalaze se bazeni s ledom, u kojima se nalazi preko 100 kg leda, a igrači boravi po nekoliko minuta. Sigurno nije ugodno, ali je itekako učinkovito.

Na večerašnjem treningu vidjeli smo i jednu situaciju koja je zadala glavobolje izborniku. Lovre Kalinić je tijekom početnog dijela treninga dobio neugodan udarac u šaku i maknuo se s gola. Do njega su odmah dotrčali fizioterapeuti, no bila je to očito kratkotrajna bol pa se Lovre ubrzo vratio svojim zadacima.

Izbornik je uvježbavao i prekide sa 40 metara od protivničkog gola. Njih će izvoditi Brozović i Modrić, Broz će kratko dodati Modriću, a ovaj dugom loptom na drugoj strani pronaći Perišića, koji bi trebao iz voleja zakucati. Ako je suditi po treninzima, akcija je i više nego dobra. Perišić je skidao paučinu....

Naši reprezentativci su na pripremama u Rovinju treninge odrađivali u poslijepodnevnim satima, no u četvrtak će imati u 15 sati. Razlog je taj što će 'vatreni' baš u tome terminu igrati u nedjelju protiv Engleske te će biti 28 Celzijusovih stupnjeva, točno koliko je i u Rovinju, a želja izbornika je da se igrači priviknu.

Bit će to ujedno i posljednji trening u Rovinju uoči prve utakmice jer reprezentativci u petak lete za London.