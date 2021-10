Ma to su gluposti, smiješne priče. Pa naravno da nisam pustio gol Hrvatskoj na SP-u 2006. Dogodi se, jednostavno sam krivo procijenio putanju lopte i to je to. Bilo je kritika australske javnosti ali mi je zato bilo super kad sam to ljeto došao na odmor u Hrvatsku, svi su me častili i pitali zašto nisam pustio još koji gol, prisjeća se Željko Kalac (48), australski reprezentativac hrvatskih korijena, koji je primio gol na utakmici Hrvatska - Australija.