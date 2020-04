Legenda o legendi: Sramota je što Kukoč nije u Kući slavnih!

Uz sve poštovanje prema svima koji su već primljeni u Kuću slavnih i čestitke svakom od njih, teško je shvatiti zašto jedan od najboljih igrača u povijesti košarke još nije u Kući slavnih, kaže legendarni trener Svetislav Pešić (70) o našem velemajstoru Toniju Kukoču (51).

Kukoč je i košarkaški artist i rođeni pobjednik.

- Ni danas ne postoji nijedan ljubitelj košarke koji ne voli Tonija Kukoča. Jednostavno, njega ne možeš ne voljeti. Ne samo zbog onog što je dao svjetskoj košarci već i zbog toga kakva je osoba - kaže veliki srpski stručnjak koji je Tonija trenirao u mlađim selekcijama bivše države.

Ove je godine umjesto Kukoča izabran pokojni Patrick Baumann, godinama jedan od prvih ljudi Fibe i nasljednik Borislava Stankovića.

- To da Kukoč već nije u Kući slavnih... Ja ne znam je li to smiješno ili žalosno. Očigledno živimo u svijetu u kojem za sve treba lobirati. A to nije Kukočev svijet - zaključio je Svetislav Pešić.

Od Hrvata u košarkašku Kuću slavnih su dosad ušli Krešimir Ćosić, Dražen Petrović, Mirko Novosel i Dino Rađa. Kukoč je ove godine imao već osmu šansu u izboru Međunarodnog odbora, ali ponovno je ostao kratak. Možda i na najsporniji način dosad.