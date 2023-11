Legenda oplela po Bayernu zbog Stanišića: Ovo je sramota

Josip Stanišić je na početku sezone bio višak u Bayern Münchenu pa ga je klub do kraja sezone poslao na posudbu u Bayer Leverkusen. Momčad Xabija Alonsa briljira ove sezone, no hrvatski reprezentativac nije se baš usrećio. Odigrao je tek četiri utakmice u Bundesligi, a u Bayernu bi trenutno dali sve da ga imaju na raspolaganju.

Njemački velikan je prije nekoliko dana ispao iz njemačkog kupa od trećeligaša Saarbrückena. Thomas Tuchel teško živi na klupi, a uz to su ozljede pokosile obranu. Upravo zbog toga je Bayern poželio vratiti Stanišića već na zimu, iako je posudba važeća do ljeta. Prednost mu je što može pokriti pozicije stopera i desnog beka, ali u Bayeru ne žele ni čuti za to.

Foto: Jürgen Fromme/DPA

- Priča nije istinita. Nismo razgovarali s Bayernom o tome. Jasno je da će Josip ostati s nama do ljeta - rekao je sportski direktor Bayera Simon Rolfes za Bild.

Stanišić je htio ostati na Allianz Areni, ali Tuchel ga nije vidio u svojim planovima pa ga je poslao na posudbu. Sada ga želi nazad, a tu apsurdnu situaciju komentirao je i Dieter Hamann (50), stručni komentator Sky Sportsa koji je tijekom karijere igrao za Bayern, Liverpool, Newcastle i Manchester City.

Foto: Jörg Halisch/DPA

- Prošao je Bayernove mlađe uzraste i ovdje postao reprezentativac. Uopće nije htio napustiti klub, a da je ostao ne bi bilo problema. On je poput dvojice igrača jer može igrati na sredini, na boku. Sramota je što ga na zimu žele vratiti - kazao je Hamann.