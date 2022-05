Legenda Rijeke glavni kandidat za sportskog direktora Dinama!

Dinamo je u subotu navečer u vatrenoj atmosferi pred više od 18 tisuća svojih navijača pobijedio Hajduk na Maksimiru (3-1) i pred očima mrskog rivala proslavio 23. naslov prvaka Hrvatske. Time je spušten zastor na nikad neizvjesniju sezonu HNL-a.

Bila je to mučna i teška sezona u kojoj je Dinamo promijenio nekoliko trenera, prošao kroz brojne krize, Hajduk je opasno puhao za vratom, ali 'modri' su se uspjeli izvući i zasluženo osvojiti titulu. Igrači su proslavili naslov, profeštali i zaputili se na godišnji odmor.

Dok se oni odmaraju uoči nove sezone, čelnici kluba imaju pune ruke posla jer ključne pozicije su prazne. Moraju pronaći trenera kako bi uopće mogli planirati pripreme. Ante Čačić je došao kao privremeno rješenje, svoj zadatak je obavio, ali pitanje je hoće li ostati na klupi. Kandidata je mnogo, najnoviji je Darko Milanič koji je izronio iznenada, ali u Maksimirskoj 128 šute. Također, nakon odlaska Željka Kopića, Dinamo nema sportskog direktora i 'modri' su već danima u potrazi za novim rješenjem.

Odustali su od 'engleskog tipa menadžera', Zoran Mamić, Damir Krznar i Željko Kopić obnašali su obje dužnosti, ali u Dinamu smatraju da je to preveliki teret i veliki trošak energije za jednog čovjeka pa su se dali u potragu za sportskim direktorom.

Kako doznajemo, glavni kandidat za tu poziciju je bivši golman i sportski direktor Rijeke Ivan Mance! Jedan je od tvoraca šampionske Rijeke koja je 2017. godine osvojila naslov pa onda pobijedila Dinamu u finalu Kupa. Pokazao je da ima 'žicu' za prepoznati kvalitetu i potencijal. Radio je sjajan posao na Rujevici s ograničenim budžetom, no na početku ove sezone odlučio je malo predahnuti od domaćeg nogometa i otišao je u ciparski Pafos.

Ipak, čini se da je došlo vrijeme za povratak u domovinu i veliki izazov. Dinamo je ozbiljno zagrizao i želi Mancea dovesti prije početka nove sezone, a cijela priča se zakotrljala još početkom ove godine. Vide ga kao idealnog čovjeka koji će kreirati sportsku politiku kluba i baviti se transferima te slaganjem momčadi. Žele angažirati nekoga na dugoročno razdoblje i u njemu vide pravo rješenje.

S druge strane, Manceu bi to bio najveći izazov u karijeri. Vodio bi sportsku politiku kluba koji gotovo svake godine igra grupnu fazu u europskim natjecanjima i bori se za Ligu prvaka. Imao bi i puno veći budžet na raspolaganju i veće mogućnosti nego što je to slučaj bio u Rijeci, ali samim time bi odgovornost i pritisak bili ogromni. Uz to, ovo bi mu mogli zamjeriti navijači njegovog bivšeg kluba gdje je ostavio veliki trag, prvo kao golman, a onda kao sportski direktor.

Očito je spreman uhvatiti se u koštac s tim i dokazati se u hrvatskom prvaku. Posao još nije gotov, ali je pri kraju. Nova sezona se bliži i 'modri' što prije žele sve zgotoviti. Na dobrom su putu.

