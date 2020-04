Legenda Rora: Bjelica je morao regirati, a igrači nisu u pravu...

Krasnodar Rora je prije dva tjedna napunio 75 godina. Od korona virusa čuva se u svojem zagrebačkom domu i pozorno prati što se u posljednja dva tjedna događa u njegovom Dinamu. Od 1964. do 1973. godine Rora je igrao za Dinamo, osvojio je Kup velesajamskih gradova 1967. godine.

- U moje je vrijeme to sve bilo puno drugačije. Naravno, bilo je puno manje novca u igri, pa se zbog toga valjda moglo lakše i dogovoriti - započinje legenda "modrih" i nastavlja:

- Kad bi klub tada nešto predložio, zbog loše financijske situacije ili općenito stanja u društvu, mi smo te odluke prihvaćali bez problema. Jednostavno, nije bilo nikakvih svađa.

Dinamo je odlučio uvesti krizne mjere, te svim zaposlenicima kluba koji zarađuju više od 7500 kuna mjesečno u narednih šest mjeseci uskratiti trećinu primanja. Svi su to prihvatili osim igrača prve momčadi, trenera Nenada Bjelica i članova njegovog stožera. Epilog, znate, svi Bjeličini suradnici dobili su otkaz, a aktualni trener nije se oglasio iz Austrije. Još nema komentara na cijelu situaciju, kaže da mu je klub zabranio davanje izjava.

- Igrači bi ispali junaci da su se sami sjetili da reagiraju u ovakvoj situaciji, imaju primanja puno veća od ostalih sportaša u Hrvatskoj. Zbog toga ih ne mogu opravdati. Trebali su pristati na odluku kluba. Možda je dijalog između čelnika Dinama i igrača trebao biti bolji u ovoj situaciji, ali moj je zaključak isti. Igrači su to trebali prihvatiti. Sad je zbog njihove odluke situacija jako neizvjesna, ali valjda će se pronaći neko rješenje - rekao je Rora i zatim komentirao situaciju s Nenadom Bjelicom.

- Meni nije jasno da se on još s nečim nije oglasio bez obzira na to što su mu rekli u klubu. Mislim da bi i za njega i za Dinamo bilo najbolje da se on s nečim uskoro oglasi. Da kaže svoj stav, podržava li potpuno igrače i ima li možda namjeru nastaviti vodi Dinamo bez obzira na to što su mu smijenili stožer. Htio bih ga čuti, kao vjerujem i mnogi. Očekivao sam njegovu reakciju odmah nakon što su njegovi ljudi otpušteni iz kluba, ali još je nema. Nadam se da će uskoro i Bjelica reagirati - završio je Rora.