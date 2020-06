Legenda se odrekla Zvezde: Pa sram vas može biti! Zločincu ste dali dres, a pucao je u Hrvate

Mogli ste dres s brojem 11 uručiti ratnom drugu Kapetana Dragana, lažnom četničkom vojvodi i lažnom Srbinu, doktoru hulji Šešelju. Zbog ovoga se crvene zvezdaši, zagrmio je poznati komentator

<p>Srpski ratni zločinac <strong>Dragan Vaslijković</strong> (65), poznatiji kao Kapetan Dragan, krajem ožujka vraćen je u Srbiju nakon što je odslužio 13,5 godina zatvorske kazne za ratni zločin u Kninu i Glini tijekom Domovinskog rata.</p><p>A u beogradskoj Crvenoj zvezdi dočekali su ga raširenih ruku. Vodeći ljudi kluba <strong>Dragan Džajić</strong> (74) i <strong>Zvezdan Terzić</strong> (54) uručili su mu dres s imenom i titulu počasnog člana novog-starog prvaka Srbije.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Bad Blue Boysi na 30. obljetnicu neodigrane utakmice Dinamo - Zvezda</b></p><p>Razbjesnilo je to legendarnoga srpskog komentatora <strong>Milojka Pantića</strong> (72) koji se javno odrekao Zvezde i izrazio zgražanje tim činom.</p><p><strong>Pantićevo obraćanje prenosimo u cijelosti:</strong></p><p><em>Prošle su nedjelje Dragan Džajić i Zvezdan Terzić činom uručenja dresa ratnom zločincu Kapetanu Draganu pokopali našu Crvenu zvezdu. Slika je to koja pokazuje kako je srpski nogomet probio dno dna.</em></p><p><em>Počasni predsjednik Crvene zvezde Dragan Džajić i direktor Zvezdan Terzić uručili su dres kluba s brojem 1 ratnom zločincu, kodnog imena Kapetan Dragan, koji se poslije 13 i pol godina zatvora u Hrvatskoj i Australiji prije dva mjeseca vratio u Srbiju.</em></p><p><em>Bivša gospodo Džajiću i Terziću, znate li gdje je tog 29. svibnja 1991. bio taj vaš novi počasni član kluba? Pucao je u sunarodnjake vaših tadašnjih igrača Roberta Prosinečkog i Refika Šabanadžovića. A samo nekoliko dana prije ovoga vašega sramotnog čina čovjek koji je vodio paravojne formacije po Hrvatskoj i BiH izjavio je da su ubojice Zorana Đinđića, Legija i Zvezdan Jovanović, srpski heroji i da će se on, ako uđe u parlament, zalagati da te ubojice budu oslobođene.</em></p><p><em>Odnesite onda dresove i toj dvojici ubojica, a kad ih vaš novi počasni član bude oslobodio, nagradite ga tako što ćete promijeniti ime stadiona. Kakav Rajko Mitić?! Srpskije i patriotskije zvuči "Stadion Kapetana Dragana"!. Mogli ste i dres s brojem 11 uručiti ratnom drugu Kapetana Dragana i učitelju vašega političkog patrona, lažnom četničkom vojvodi i lažnom Srbinu, doktoru hulji Šešelju. Tako bi vaš tim ratnih zločinaca bio kompletan.</em></p><p><em>Dragane Džajiću i Zvezdane Terziću, sram vas bilo! Zbog ove slike danas se crvene obrazi pravih zvezdaša širom planeta! Uručenjem dresa ratnom zločincu ispisali ste najsramotniju stranicu povijesti slavnog kluba. Ugasili ste Zvezdin plamen, šampionske reflektore i uveli klub u tamu bezumlja.</em></p><p><em>Za sve obične ljude vi ste odsad obični bijedni bestidnici bez svijesti i savjesti. Grozim se od pomisli na vaš besramni čin! Kako ne znate za sram, ja se sramim umjesto vas jer postali ste oficiri Arkanove zločinačke paravojske koja je okupirala i zarobila klub i to vam očigledno služi na čast. A u stvari vi ste obične krpe kojima zlikovci brišu kriminalne radnje, i u Zvezdi i u društvu. Zbog toga do vas ne dopiru duševne boli ogromnog broja zvezdaša koji zasad samo u sebi govore: "Zbogom Zvezdo zauvijek!".</em></p>