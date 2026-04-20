Legenda za legendu. Hagi je preuzeo klupu nakon Lucescua

Slavni bivši rumunjski nogometaš Gheorghe Hagi (61) u ponedjeljak je imenovan novim izbornikom rumunjske nogometne reprezentacije, a naslijedio je nedavno preminulog Mirceu Lucescua koji je tu dužnost obnašao od 2024. godine.

Izvršni odbor Rumunjskog nogometnog saveza je u ponedjeljak prihvatio prijedlog Tehničke komisije i imenovala je legendarnog rumunjskog nogometaša novim izbornikom seniorske muške reprezentacije na razdoblje od dvije godine u kojem će njegov zadatak biti "vraćanje nacionalne momčadi u svjetsku nogometnu elitu", stoji u službenom priopćenju.

To će 61-godišnjem Hagiju biti drugi mandat na klupi reprezentacije za koju je nastupio 124 puta i postigao 35 pogodaka. Prvi put je za izbornika postavljen 2001., odmah po igračkom umirovljenju. No, vodio je reprezentaciju u samo četiri utakmice, a 2003. je postao trener turskog Bursaspora.

Foto: Alberto Lingria

Do novog imenovanja na čelo rumunjske reprezentacije trenirao je klubove u Turskoj i Rumunjskoj. Bio je prvak Rumunjske s Viitorulom (2017.) i Farulom (2023.), klubovima iz Constante, grada u kojem je započeo svoj nogometni put, a s Viitorulom je osvojio i rumunjski Kup (2019.). U Turskoj je u dva manadata bio trener Galatasaraya, s kojim je 2005. osvojio domaći Kup.

- Nakon nekoliko pokušaja tijekom vremena da dovedemo Gheorghea Hagija na čelo reprezentacije, danas smo dočekali taj sretan dan i možemo potvrditi da se vraća u nacionalnu momčad, izjavio je tijekom predstavljanju predsjednik Rumunjskog nogometnog saveza Razvan Burleanu.

- Čast je i velika odgovornost predstavljati Rumunjsku još jednom, kao što sam to činio i kao igrač. Nadam se da ću biti uspješan u tome i kao izbornik, jer jedino što je važno su izvedba i uspjeh. Zato sam došao u reprezentaciju i uvjeren sam da možemo ostvariti prelijepa postignuća, rekao je novi izbornik.

Kao igrač nastupao je za europske velikane poput Barcelone, Real Madrida, Galatasarayja, Steaue Bukurešt i Bresciju.

Rumunjsku u nadolazećem razdoblju očekuju utakmice u Ligi nacija B, gdje su Rumunji smješteni u skupinu s Poljskom, Bosnom i Hercegovinom te Švedskom. Te su utakmice na rasporedu u razdoblju od 25. rujna do 17. studenog ove godine, a 2027. će započeti kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2028. koje će biti održano na prostoru Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Irske.