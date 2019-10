Legendarni 'Biće' dobio svoje mjesto u poljudskim vitrinama

Na Poljudu je danas otkrivena vitrina s memorabilijama legendarnog igrača i trenera Hajduka Ante 'Biće' Mladinića. Nastavak je to odavanja počasti legendama kluba, a 'šjor Biće' bio je jedan od najvećih klupskih legendi, nasljednik utemeljitelja Hajdukove škole nogometa Luke Kaliterne i stoga nije ni čudo da je njegova vitrina, za razliku od ostalih, postavljena u trofejnoj dvorani Akademije.

- Sve trofeje koje ovdje vidite ili su osvojeni pod njegovim vodstvom ili je on stvorio pretpostavke da ih njegovi nasljednici osvoje - rečeno je na početku svečanosti, na koju su uz čelnike kluba, članove obitelji, došli i bivši suigrači, suradnici, učenici, klupske legende...

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Mladinić je rođen na današnji dan prije 90 godina, za Hajduk je odigrao 136 utakmica i zabio 43 gola, no puno je poznatiji po svom trenerskom opusu, kako u Hajduku, tako i u francuskom Bordeauxu.

- Odmah nakon karijere uključio se u omladinski pogon Hajduka gdje je radio s mladima i stvorio zlatnu Hajdukovu generaciju iz '70-ih godina prošlog stoljeća, koja je osvojila četiri prvenstva i pet kupova. Kasnije je radio i kao trener prve momčadi Hajduka, izbornik reprezentacije - podsjetio je predsjednik Skupštine Hajduka Vinko Radovani.

Jedan od igrača koje je Mladinić doveo u Hajduk i radio s njim bio je današnji voditelj Akademije Boro Primorac.

- Čast mi je biti njegov nasljednik na mjestu voditelja Akademije, bio mi je trener i izbornik koji me uveo u reprezentaciju, stvorio je jako puno dobrih ljudi i velikih igrača. Biće je bio neponovljiv i hvala mu za sve što je napravio za nas - kazao je Primorac koji se prisjetio i nekih anegdota.

- Bio sam spor i on je na sve načine nastojao popraviti rad mojih nogu, znao me čak i u hotelu na gostovanju slati da trčim uz i niz stepenice, ili na ples, i to je dalo ploda. Naravno, to je nekad bilo moguće, zamislite da danas trener pošalje igrača na ples da popravi rad nogu...

Dugogodišnji tajnik Hajdukove škole nogometa Ante Zonzi Ivković otkrio je kako je Mladinić bio sjajan demonstrator.

- S njim smo osvojili prvo juniorsko prvenstvo države i naučili osnove. Bio je sjajan demonstrator koji bi u najsitnije detalje znao objasniti što traži od igrača. Bio je i trener i pedagog i nutricionist... O svemu je brinuo i svi smo ga slušali, a toliko je bio cijenjen da su na njegove treninge dolazili učiti mladi treneri iz čitave bivše države.