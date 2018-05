Legendarni Buffon još jednom oduševio sve svojim postupkom

Sinoć je Gianluigi Buffon došao do svojeg četvrtog kupa Italije u dresu Juventusa u pobjedi protiv Milana (4-0), no ono što je bilo u centru pažnje je njegova reakcija nakon što je vidio tužnog golmana Milana, Gianluigija Donnarummu.

Dok su njegovi suigrači slavili, Buffon je ugledao žalosnog Donnarummu te mu prišao i tješio ga. Zaista sjajna ljudska reakcija legendarnog golmana. Ovo će sigurno dosta značiti mladom golmanu, jer je ipak riječ o njegovom idolu i jednom od najboljih golmana svih vremena.

Otkad je stao na gol Milana, Donnarumma je sjajnim predstavama prikupio pažnju nogometne javnosti, ali i Buffona koji je rekao kako je golman Milana njegov nasljednik na vratima talijanske reprezentacije.

Legendarni golman je najavio kako mu je ovo zadnja sezona u dresu "stare dame", a ovo mu je bio 18. naslov u Juventusu.

Buffon with some consolation for Donnarumma..... despite being an abject failure tonight and undoing all his team’s hard work. pic.twitter.com/zZ1njjeB5D