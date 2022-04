Legendarni dres Maradone na aukciji! Evo koju je nevjerojatnu cijenu dosegao već prvog dana

Prije skoro punih 36 godina Diego Armando Maradona je u četvrtfinalu Mundijala s dva gola srušio Englesku, a na koncu preko Belgije i Zapadne Njemačke odveo Argentinu do naslova svjetskog prvaka.

Pogledajte video: Maradona

Prvi od njih popularan je pod nazivom "božja ruka", a o njemu su napisane pjesme i snimljeni filmovi. Drugi je proglašen najboljim golom 20. stoljeća. Bila je to legendarna utakmica 'malog zelenog' koja nikad neće biti zaboravljena. Za povijesni dres tada se 'ogrebao' engleski veznjak Steve Hodge. Zanimljivo, i on ima svoju autobiografiju - "The Man with Maradona's Shirt" (hrv. čovjek s dresom Maradone).

Kako god, nakon što je u njegovom posjedu Maradonin dres proveo više od 35 godina, sada se našao u čuvenoj aukcijskoj kući Sotheby u Londonu. Već prvog dana najveća ponuda bila je 4,8 milijuna eura što znači da je izvjesno da će do 4. svibnja, do kada traje aukcija, biti oboren rekord za najskuplje plaćeni komad sportske opreme, koji zasad drži dres legende New York Yankeesa iz 20-ih godina prošlog stoljeća - Georgea Hermana "Babea" Rutha, koji je 2019. prodan za 5.160.000 eura.

- Očekujemo da će završna cijena biti između šest i sedam milijuna eura - rekli su iz galerije "Sotheby new bond street".

Podsjetimo, legendarni Argentinac preminuo je krajem 2020. godina, no njegov trag koji je ostavio u 'najljepšoj sporednoj stvari' na svijetu nikad neće biti izbrisan...

Najčitaniji članci