Legendarni Englez: Gvardiol se u derbiju pretvorio u Maldinija

Manchester City slavio je bez većih problema u mančesterskom derbiju. Momčad Pepa Guardiole slavila je 3-0 protiv Uniteda, a junak utakmice bio je Norvežanin Erling Haaland. Napadač je zabio dva gola i asistirao Fodenu za konačnih 3-0. Joško Gvardiol je odigrao svih 90 minuta, dok je Mateo Kovačić u igru ušao u 87. minuti.

City do došao do drugog gola u 49. minuti, a sve je počelo nakon jedne oduzete lopte hrvatskog braniča. Joško Gvardiol je presjekao jedno Unitedovo proigravanje vrativši loptu do golmana Edersona, ovaj je proslijedio do Fodena, lopta je zatim otišla do Walkera koji je dodao Rodriju, a ovaj Alvarezu. Argentinac je dugom loptom na suprotnoj strani uposlio Grealisha, a ovaj produžio do Bernarda Silve koji je prebacio na drugu vratnicu do Haalanda, a on glavom zakucao za 2-0.

Gvardiol je odigrao odličnu utakmicu, a posebno su do izražaja došle njegove ofenzivne mogućnosti. Gvardiol je bio najbolji igrač što se tiče oduzetih lopti i osvojenih duela, ali je imao u četiri ključna dodavanja. Točnost dodavanja mu je bila iznad 90 posto.

Joško Gvardiol protiv Uniteda:

Foto: Sofascore

Gvardiolovom predstavom protiv Uniteda bili su očarani i stručni komentatori.

- Gvardiol se pretvorio u Maldinija. Bio je nesiguran na početku, ali to je poseban igrač. Apsolutni dragulj - rekao je Gary Neville, bivši engleski reprezentativac.