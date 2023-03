Legendarni Englez likuje: Baš sam oduševljen što je PSG ispao

Svemirski brod od 900 milijuna eura opet je ostao bez goriva u osmini finala. Ili su možda samo sipali pogrešno. Barem na papiru izgleda kao svemirski brod, ali realnost je totalno drugačija.

PSG neće ni ove sezone ispuniti snove svojih arapskih vlasnika. Bayern je u Münchenu potvrdio pobjedu iz prvog susreta pa slavio 2-0 i izbacio bogate Parižane iz osmine finala Lige prvaka.

Koliko god PSG bio nadrealno moćan u napadu predvođen Leom Messijem i Kylianom Mbappéom, nogomet se ne igra bez razloga s 11 igrača. Bili su totalno nemoćni i odsječeni od igre. Sve manjkavosti i neuigranost ove momčadi opet su došle do izražaja. Vrlo tanak vezni red i kratka klupa jednostavno nisu dovoljni kako bi se nadmetali s najjačim klubovima u Europi. Što ti vrijede najbolji igrači svijeta u napadu kada to ostatak momčadi ne može pratiti.

Morat će očito utući novih stotinjak milijuna eura kako bi 'klempavi' trofej bio nešto bliže. Bayern je bio superioran u obje utakmice. Uzeo je loptu u svoj posjed i dominirao u svim segmentima. Messi i Mbappé sinoć jedva da su se primijetili na terenu, tu i tamo bi zabljesnuli, ali Bayernovi stoperi opet bi ih vratili u džepove.

Mnogi likuju nakon ispadanja PSG-a, a vidjeli smo još jednom da novac ne osvaja trofeje. Barem u Ligi prvaka.

- Iskreno, ja sam oduševljen što je PSG ispao, stvarno jesam. Ne sviđa mi se kako su posloženi, to nije ekipa, nego jedan veliki nered. U pet od sedam sezona su ispali u osmini finala, a troše više od svih drugih. Imaju najbolje igrače na svijetu, individualce koje svi volimo, ali drago mi je što im se ovo dogodilo jer pokazuje koliko je momčad važna. Oni nisu ekipa i Kylian Mbappé mora napustiti taj klub - rekao je legendarni kapetan Liverpoola Jamie Carragher.

Messi i Mbappé odlaze?

Kada god PSG ispadne iz Lige prvaka, pojave se glasine o odlasku Kyliana Mbappea. Ugovor ga veže do 2024. godine pa ako želi otići, netko će za njega morati izdvojiti nenormalnu cifru. Što se tiče Lea Messija, situacija je drugačija. Ugovor mu istječe na ljeto, no pitanje je hoće li ga produžiti nakon ove blamaže. Spominje se i povratak u Barcelonu, ali i Saudijska Arabija. No, za to je i dalje prerano. U Argentincu još ima magije za nekoliko sezona u vrhunskom nogometu, a najveća želja mu je peti put osvojiti Ligu prvaka. Ovaj put nakon devet godina čekanja. To, čini se, neće dočekati u dresu Parižana.

