Legendarni Figo digao Portugal na noge: 'On je izravni krivac!'

Osvojiti Svjetsko prvenstvo s Portugalom bila mi je najveća ambicija, najveći san u karijeri. Nažalost, jučer je taj san završio. Nadam da će vrijeme biti dobar savjetnik i omogućiti svakome da sam izvuče zaključke, objavio je Cristiano Ronaldo u zagonetnoj poruci dan nakon što je Portugal ispao sa Svjetskog prvenstva.

Inspirirani Marokanci bili su bolji u četvrtfinalu za gol El Nesyrija u 42. minuti pa iako je Fernando Santos u nastavku uveo Ronalda, rezultat se nije promijenio.

Do Mundijala u Katru vjerovao mu je kao sebi. No, ove godine se nešto okrenulo i portugalski izbornik je Ronalda zakucao za klupu. Kao i Erik ten Hag u Manchester Unitedu. Neki su tvrdili da je to zato što su se portugalska zvijezda i izbornik razišli u mišljenjima, neki da je presudio Ronaldov ego, a Santos je sve opovrgnuo rekavši da je sve u redu.

Portugalci su ispali, a potom se javio i legendarni Luis Figo. Čovjek koji je s Portugalom igrao finale Eura 2004., ali ga izgubio od Grčke.

- Ne možete osvojiti Svjetsko prvenstvo s Cristianom Ronaldom na klupi. Pobjeda protiv Švicarske? Sjajno! Ali možete li to učiniti svaku utakmicu? Ne. Ostaviti Ronalda na klupi bila je greška, izbornik i njegov stožer odgovorni su za ovaj poraz - rekao je Figo.

I digao portugalsku javnost na noge.

Portugalci su ionako bijesni na Fernanda Santosa, izbornika koji im je 2016. godine donio prvi naslov europskog prvaka u povijesti, a potom i titulu Lige nacija. No, mnogi smatraju da je vrijeme da odstupi.

Santosu se pozicija trese više nego ikada i ostaje vidjeti do kada će preživjeti na portugalskoj klupi.

