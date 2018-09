Legendarni Francuz Buffonu: Trebao si ipak otići u mirovinu

Gianlugi Buffon (40) bio je blizu odlaska u mirovinu u dresu Juventusa kojem je dao život, no onda je sa svojom odlukom iznenadio sve. Vremešni Talijan odlučio je nastaviti s karijerom i potpisao je za PSG. Njegova odluka o nastavku karijere nije se baš svidjela legendarnom golmanu Sebastienu Freyu, koji se godinama u dresu Fiorentine suprotstavljao Buffonu.

- Ne razumijem dvije stvari. Nije mi jasno ni Gigijevo razmišljanje, ali ni logika PSG-a. Kao prvo, zašto dovesti Buffona kada imate nekoga dobrog poput Alphonsea Areole? Uvijek sam volio Gigija, ispisao je povijest nogometa, ali da sam na njegovom mjestu, završio bih karijeru. Volio bih da je karijeru okončao u Italiji - rekao je Francuz pa nastavio:

- Ako su htjeli da im on bude lider u svlačionici, onda su izabrali jako skupog lidera. Između tri golmana on ima najmanju minutažu, a najviše košta - direktan je Frey.

Nedavno je sve iznenadila odluka trenera PSG-a Thomasa Tuchela koji je rekao da računa na Alphonsea Areolu kao prvog golmana jer je produkt škole i željan dokazivanja. Stoga se mnogi pitaju što je trebalo Gigiju u petom desetljeću života da sjedi na klupi pored dvostruko mlađeg kolege, umjesto da je otišao u zasluženu mirovinu.

No unatoč tome što je na klupi, Tuchel kaže kako Gigi ima veliki utjecaj na momčad.

- S druge strane, s Gigijem je drugačije. On je legenda, Areolin idol. Ima snažnu osobnost i moramo biti pažljivi s obojicom. Gigi nije samo igrač za nas, on ima veliki utjecaj na tim. Mogao bi uvijek biti na klupi i samo gledati, ali on to ne želi. Cijelo vrijeme komunicira s igračima, bodri ih i pokušava im pomoći - rekao je trener kluba s Parka prinčeva.