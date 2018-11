Legendarni Harry Redknapp se odvažio i ulazi u reality show...

Kriza "srednjih" godina ili?

Harry Redknapp (71) uvijek se osjećao kao mladić. Oduvijek smo ga doživljavali kao pandan Miroslavu Ćiri Blaževiću. Redknappa krasi prpošnost i prkos prema godinama u kojima se nalazi. Engleski trener je najbolje trenerske dane proživio na klupama Portsmoutha i Tottenhama, a poznato je koliko je obožavao hrvatske igrače. Vodio je Luku Modrića, Vedrana Ćorluku, Stipu Pletikosu i omiljenog mu Niku Kranjčara.

Zadnji poslovni angažman imao je u Yeovilu kao savjetnik kluba u sezoni 17./18. i već mjesecima nije znao što bi sa sobom. Nije mogao mirovati pa je odlučio prihvatiti ponudu emisije 'I'm a Celebrity', svojevrsne mješavine Big Brothera sa slavnima i Survivora.

- Nemam pojma što me čeka u toj džungli. Tko će prati moje gaće? - pita se Harry Redknapp koji smatra da se ne zna brinuti za sebe.

