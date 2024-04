Legendarni hrvatski vaterpolist postaje predsjednik Hajduka!

Snovi o naslovu prvaka raspali su se na Poljudu kao kula od karata, a kao glavni krivci označeni su predsjednik Lukša Jakobušić i Mislav Karoglan koji su smijenjeni nakon nakon poraza od Rijeke. Jure Ivanković vodit će prvu momčad Hajduka do kraja sezone, a Marinka Akrap naslijedit će Jakobušića do izbora novog predsjednika. A to bi trebalo biti za nešto više od mjesec dana.

Predsjednik Nadzornog odbora Aljoša Pavelin je na press konferenciji potvrdio kako već imaju spremnog nasljednika Lukše Jakobušića, nije htio otkriti ime, ali doznajemo kako je riječ o proslavljenom hrvatskom vaterpolistu Josipu Paviću (42)! Vijest nam je potvrđena iz nekoliko različitih izvora, a kolala je kuloarima od jutros, kad je s Poljuda procurila vijest o Jakobušićevoj smjeni. Doduše, prezime Pavić je mnoge dovelo u zabunu, zbog najave kako bi novi predsjednik trebao biti nominiram između članova Hajdučke zajednice, mnogi su vjerovali kako je riječ o Mariju Paviću iz Tankerske plovidbe, no pokazalo se kako je ipak u pitanju proslavljeni hrvatski vaterpolo reprezentativac Josip.

Pavić je jedan od najboljih golmana u povijesti Hrvatske, a nakon briljantne igračke karijere u kojoj je, između ostalog, s 'barakudama' osvojio svjetsko i olimpijsko zlato, otisnuo se u političke vode. Prvo je bio savjetnik za sport u Ministarstvu turizma i sporta, od 2022. godine je državni tajnik u istom ministarstvu. Čini se kako bi uskoro mogao promijeniti fotelju.

Pavelin je odbio otkriti ime, ali je rekao kako je riječ o lideru.

- Imamo spremnog čovjeka već neko vrijeme, stupit će na dužnost za malo više od mjesec dana, dok razriješi neke svoje stvari. Ime ne smijem otkriti. Mandat je četiri godine. Ono što smo tražili kad smo birali nove ljude... Prvo, nema tih kandidata koji bi nas zadovoljili. Smatramo da smo izabrali kandidata koji svojim karakterom, liderskim osobinama, kulturom i pojavom vrlo jak kandidat. Detalje ne mogu otkrivati. Rezultati? Nadamo se i vjerujemo da će postići rezultate. Ali obećati, to nije tako lako. Uvjereni smo da smo napravili najbolji izbor kojega smo mogli napraviti. I jedna bitna stvar, nismo tražili boljeg od Jakobušića, okolnosti su bile jedne, danas su druge, treba nam drugi profil, druga dimenzija - rekao je Pavelin, koji je najavio kako ćemo na imenovanje novog predsjednika Hajduka čekati otprilike mjesec dana, no saznajemo kako bi cijela procedura ipak trebala biti dovršena puno ranije....