Legendarni Romario opleo po treneru Reala: Je*eš Ancelottija

Trebao je to biti intervju legendarnog brazilskog nogometaša Romarija (57) ususret kandidaturi za predsjednika tamošnje Americe, ali otišlo je to na sve strane u Panorami Esportivo. Spominjalo se da bi brazilsku reprezentaciju trebao preuzeti trener Real Madrida Carlo Ancelotti (64), a to se nikako nije svidjelo Romariju.

- J**eš Ancelottija, želim gledati Diniza do kraja - objasnio je.

Fernando Diniz (49) trenutačni je izbornik Brazila koji u četiri utakmice ima dvije pobjede, remi i poraz, a trenutačno je samo vršitelj dužnost. Ancelotti nikad nije potvrdio hoće li ili neće preuzeti 'Seleçao' i to je ono što vrijeđa Romarija u intervjuu koji će tek biti objavljen, a iz kojeg je O Globo objavio isječke.

Kako kaže bivši reprezentativac, Diniz je za njega najbolji trener u Brazilu kojem treba vremena da bi donio rezultat.

Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos

- Želim čestitati predsjedniku Brazilskog nogometnog saveza Ednaldu Rodriguesu jer je napravio dobru stvar kad je odabrao Diniza. Njemu treba još vremena da počne raditi s reprezentacijom što radi s klubom (op. a. inače je trener Fluminensea). Remizirali su i izgubili u zadnje dvije utakmice, ali nitko ne pobjeđuje cijelo vrijeme - objasnio je.

Također, istaknuo je da će spomenuti Fluminense pobijediti Boca Juniorse u subotnjem finalu Cope Libertadores, a istaknuo je i da bi on napravio isto što se tiče odlaska u Saudijsku Arabiju zbog novca.