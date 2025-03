Legendarni Rumunj: Da nisam bio na kokainu, osvojio bih Zlatnu loptu 2003. godine...

Rumunj Adrian Mutu (46) svojedobno je bio jedan od najvećih svjetskih talenata. Ipak, više je volio "izvannogometne aktivnosti". Mutu je u siječnju 2000. iz rumunjskog Pitestija prešao u milanski Inter, a onda do 2006. igrao za još šest klubova uključujući Parmu, Chelsea i Juventus.

U Chelseaju je briljirao, te 2003. bio je nominiran za Zlatnu loptu, no londonska mu se priča uskoro ubrzo raspala jer je pao na dopinškom testu, bio je pozitivan na kokain. Na testiranje ga je, pazite sad ovo, poslao njegov klub. U Chelseaju su posumnjali da s Mutuom nešto ne štima...

Suspendirali su ga na sedam mjeseci. Osim suspenzije, Mutu je morao platiti kaznu i Chelsea ga je otpustio zbog tog incidenta. Engleski klub i Rumunj završili su na sudu, a Fifa je odlučila da nogometaš klubu mora isplatiti odštetu od 17 milijuna eura. Mutu je 2006. došao u Fiorentinu u 27. godini i tamo odradio pet dobrih sezona.

Problema s drogom imao je i u Italiji. Pao je 2010. na dopinškom testu. Bio je još jednu sezonu u Ceseni, dvije u Ajacciju, a od 2014. je za kraj karijere odigrao još dvije godine u Rumunjskoj.

- Konzumacija kokaina u periodu dok sam igrao za Chelsea bila je najlošija odluka koju sam u životu donio - rekao je Mutu u velikom intervjuu za britanski The Telegraph.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Nastavio je...

- Bio sam usamljen i tužan, ali nisam bio depresivan niti sam imao bilo kakav sličan problem koji bi donekle mogao opravdati to što sam radio. Trebao sam tražiti pomoć, ali nisam. Tako je to, čovjek uči dok je živ, a ja sam naučio lekciju zbog koje sam danas bolji čovjek - kaže Mutu, koji je do prije nekoliko dana bio trener rumunjskog Petrolula.

Rumunj vjeruje kako ga je ovisnost o kokainu koštala najveće nagrade koju je kao igrač mogao dobiti.

- Razmišljao sam o tome mnogo puta. Vjerujem da sam, ne samo te sezone, bio ponajbolji igrač na svijetu i da sam mogao osvojiti Zlatnu loptu. Međutim, loše odluke koštale su me. Danas se pokušavam ne opterećivati time.