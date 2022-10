Legendarni ruski šahist u komi: Navodno su ga pretukli, njegov asistent tvrdi da mu nije ništa

Anatolij Karpov jedan je od najvećih šahovskih velemajstora u povijesti. Vodio je velike bitke s Garijem Kasparovim, danas hrvatskim državljaninom, a svjetski prvak u šahu bio je od 1975. do 1985. godine.

No, ovaj put je u ruskom medijima završio iz drugog razloga. Kako donosi Telegram kanal 112, Karpov je u moskovsku bolnicu primljen s teškim ozljedama i nalazi se u induciranoj komi.

Hospitalizirali su ga s teškim ozljedama glave i sa slomljenom lijevom nogom, a kada je stigao u bolnicu, bio je bez svijesti i navodno u alkoholiziranom stanju.

Foto: Koller Jan

Kako navodi ruski poduzetnik Andrej Kovaljov, nepoznate osobe napale su Karpova kada je izlazio iz državne Dume. No, kako to inače bude, pokušava se sve zataškati pa postoji nekoliko verzija. Albert Stepanyan, asistent legendarnog šahiste, tvrdi kako je Karpov stabilno i da nema ozljeda, a demantirao je i glasine o napadu. Neki ruski mediji pak tvrde kako je Karpov pao i udario glavom te da je ostao u bolnici samo iz predostrožnosti. Što se zapravo dogodilo, vrlo vjerojatno nikada neće biti do kraja poznato.

Inače, Karpov je hrvatskom puku poznatiji po scenama iz 1992. godine kada je došao u okupirani Vukovar i igrao šah sa četnicima.

