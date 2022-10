Legendarni Zvone Boban stiže na Maksimir: Neće mi biti lako, to su dva kluba mog života...

Legendarni hrvatski kapetan Zvonimir Boban je 6. rujna uživo na Maksimiru pratio senzacionalnu pobjedu Dinama protiv Chelseaja. Naravno, veliki Zvone tada je navijao za svoje 'modre', ali ovaj put će osjećaji biti podijeljeni.

U utorak od 21 sat Dinamo će u petom kolu Lige prvaka ugostiti Milan. Utakmica koja je biti ili ne biti i hrvatskom i talijanskom prvaku, ako žele osminu finala Lige prvaka ili barem treće mjesto koje vodi u Europsku ligu. S maksimirskih tribina, među brojnim uzvanicima, susret će pratiti i Boban, legenda Dinama i Milana. Upravo ta dva kluba igrala su prije 20 godina kada se legendarni 'vatreni' umirovio.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zvone je dao intervju za Rai Radio 1, a jedna od tema bila je i utakmica na Maksimiru.

- Očito Milan može do pobjede protiv zagrebačkog Dinama. Kvaliteta je na strani Milana, a siguran sam i da će Hrvati skupo prodati svoju kožu. Neće biti lako, kao što meni neće biti jer su to dvije momčadi mog života. Ići ću na stadion. Milan je dobro posložio momčad, ali ima još nekih pozicija koje treba pojačati, ali i to će ovisiti o ambicijama kluba, koliko želite uložiti da se vratite na vrh. Neke stvari ne mislim da su na razini šampionske momčadi. Morate razmišljati o velikim stvarima, inače je teško vratiti se na vrh - rekao je Boban.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Možda on nije siguran za koga će navijati, ali jest 23 tisuće navijača koji će u utorak popuniti rasprodani Maksimir. Bit će to spektakularna atmosfera i ogroman vjetar u leđa dinamovcima koji su i dalje u igri za osminu finala Lige prvaka. Bit će to jako teško jer trebaju se poklopiti i ostali rezultati, ali dok god postoji šansa...

Za plasman u doigravanje moraju srušiti Rossonere pa potom, ovisno o ostalim dvobojima, uzeti bodove Chelseaju. A 'modri' bi pobjedom mogli i osigurati europsko proljeće. Ako slave s tri razlike protiv Milana, treće mjesto bit će u džepu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Boban je dao koju riječ i o Serie A. Tko će ove sezone do naslova?

- Spallettijev Napoli djeluje doista zrelo, imaju izvanrednu atmosferu i vidi se da su momčad koja vjeruje u sebe. Vrlo su uravnoteženi. Što se igre tiče, čini se da su spremni doći do kraja. Milan ima sjajan karakter, iako ne igra tako dobro kao Napoli. U izravnoj utakmici, međutim, Rossoneri su igrali bolje. Kažem da bi se i Inter mogao vratiti u utrku za Scudetto. Ako se Lukaku vrati na istu razinu na kojoj je bio prije dvije godine, svašta se može dogoditi.

