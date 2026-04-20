Legende Dinama i 'vatrenih' zaigrale u čast Pokrivača: 'Nikad ga nećemo zaboraviti'

Sportski centar Klinček u Kušlanovoj ulici bio je u nedjelju - nogometni centar svijeta. Revijalnim susretom legendi Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije okončan je 1. Memorijal Nikole Pokrivača, bivšeg nogometaša zagrebačkog kluba i "vatrenih", ali i ljudske veličine koja nas je u travnju prošle godine prerano napustila.

Brojni prijatelji i bivši suigrači Nikole Pokrivača okupili su se na Klinčeku, zaigrali još jednom u čast svog prijatelja. Bio je to pravi nogometni spektakl, Dinamove su boje branili Filip Lončarić, Etto, Luis Ibanez, Ivan Krstanović, Domagoj Antolić, Josip Tadić, Hrvoje Čale, Hrvoje Štrok i Ivica Vrdoljak, na klupi im je sjedio Silvio Marić.

Legende "vatrenih" bile su u još moćnijem sastavu, tu su zaigrali Ivan Kelava, Milan Badelj, Niko Kranjčar, Mario Mandžukić, Danijel Pranjić, Jerko Leko i Gordon Schildenfeld koje je s klupe vodio Nikola Jurčević. Na Klinček su došli i mladi i stari, i žene i djeca, bio je tu Zorislav Srebrić, team menadžerica "vatrenih" Iva Olivari, članovi Dinamovog stručnog stožera Sandro Bloudek i Mato Jajalo, vidjeli smo i neke bivše dinamovce poput Tomislava Barbarića...

A na terenu - pravi spektakl! I jako dobar, baš zanimljiv hakl. Legende "vatrenih" su slavile 6-4, tri gola zabio je Leko, po jednom su pogađali Badelj, Schildenfeld i Mandžukić. Za Dinamo je dvostruki strijelac bio Ibanez, a precizni su bili još Krstanović i Čale. Ali, bez obzira na široku lepezu strijelaca, kralj "hakla" je bio - Niko Kranjčar.

Jednostavno, njegov svaki potez bio je drugačiji, svaki dodir s loptom nudio nešto drugačije, nešto više. I čim bi Kranjčar primio loptu, brojni gledatelji su već bili spremni za pljesak. Majstor bio, majstor ostao. Sjajnim paradama oduševljavao je i Ivan Kelava, nas osobno najviše iznenadio Mario Mandžukić. Kod Mandže na terenu nema šale ni kad se igra humanitarni hakl.

Zagreb: Revijalna utakmica legendi Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije u čast Nikole Pokrivača | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Mandžukić se tako ljutio na suce Mlakara i Pečarića kad mu nije dosuđen jedan prekršaj nakon starta Vrdoljaka, a zabio je - "škaricama". Prvo primio loptu na prsa, pa na efektan način matirao Lončarića. I da, igralo se ozbiljno, a pobjednika je donekle odlučio - VAR! Štrok je startao na Pranjića, suci se nisu oglasili, a Jurčević podigao ploču zatraživši sudačku VAR provjeru.

I doista, Pečarić i Mlakar su otišli u VAR sobu, pregledali snimku i pokazali na - centar. Da, na Klinčeku se penali ne pucaju s bijele točke, već jedan igrač s centra ide sam na golmana. I da, VAR provjera je trajala možda 30-ak sekundi, mogli su i ljudi u HNL-u naučiti kako se to radi po hitnom postupku.

- Kelava, Kelava - počeli su skandirati znatiželjni gledatelji koji su htjeli vidjeti obračun dva vratara, ali loptu je s centra poveo Jerko Leko i rutinirano zabio.

Bilo je tu puno smijeha, dobre zezancije, pokušaja prodavanja "tunela", atraktivnih poteza, pa i pomalo iznenađujuće čvrstih startova. Milan Badelj i Domagoj Antolić odrasli su u zagrebačkim Gajnicama, Badelj je slavio na Klinčeku, ali Antolić je za kraj ponosno dodao:

- Konačno je i on od mene dobio po nogama.

Uz čudesnog Kranjčara, raspucanog Leku i motiviranog Mandžukića, svojim nogometnim umijećem najviše su impresionirali Badelj, Ibanez, Etto...

- Neki su se, nažalost, stvarno prerano oprostili od nogometa. Nikad ga nećemo zaboraviti - čulo se na Klinčeku.

Utakmica se igrala 2x15 minuta, a sve je stalno u 23. minuti kad su svi okupljeni jednu minutu pljeskali za Nikolu Pokrivača. Na Klinčeku se održala i humanitarna akcija potpisanih dresova Luke Modrića (Milan), Joška Gvardiola (Man. City), Petra Muse (Dallas), Ivana Perišića i Ivana Klasnića (oba iz hrvatske reprezentacije), a prihod od aukcije bit će usmjeren u stipendiju "Nikola Pokrivačn" namijenjenu mladim sportašima iz manjih sredina kojima često nedostaju osnovni uvjeti za razvoj.