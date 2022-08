Legende Uniteda 'oplele': Vezni nemaju inteligenciju. Pa McFred nas ne vodi u borbu za sam vrh

Veznjacima Manchester Uniteda manjka nogometne inteligencije, Fredu (29) posebno. Već duže vrijeme govorim da on i McTominay (25) nisu dovoljno dobri. Neće nas odvesti u borbu za sam vrh, to vidimo iz tjedna u tjedan, nisu na zadatku, rekao je Roy Keane (50) nakon poraza 'crvenih vragova' protiv Brightona (2-1) na otvaranju nove sezone Premiershipa.

Pod vodstvom novog trenera Erika Ten Haga (32) nisu dobro ušli u sezonu nogometaši s 'kazališta snova', a odmah su uslijedile kritike sa svih strana. No, posebno su bolne one koje upućuju legende kluba. Osim Roya Keanea, koji se već nekoliko sezona ne može pomiriti s nesretnom sudbinom Uniteda, sad se u sve uključio i Paul Scholes (47).

- Šokantan start. Prvo poluvrijeme bilo je kaotično, od prve minute vidjelo se da stvari polaze po krivu. McTominay pokušava trčati s loptom, to je smiješno. Kvaliteta u veznoj liniji je siromašna, a Škot ima sreće da nije dobio crveni karton. Nije to ni približno kako bi trebalo biti, ali to je tako zadnjih godina od McFreda (op. a. McTominaya i Freda). I jedan od njih dvojice u sastavu je previše. Brazilac konstantno gubi lopte, a Škot trči s loptom pa ju izgubi. Dodaj najboljim igračima, nije to tako teško - rekao je Scholes.

Ima nizozemski strateg tjedan dana da posloži momčad, a sve će moći popraviti na domaćem terenu. U drugom kolu Premiershipa u subotu, 13. kolovoza, od 18 sati i 30 minuta United gostuje kod Brentforda.

