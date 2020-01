Legendo, zaslužio si: Goran će biti primljen u Kuću slavnih!

Legendarni tenisač Goran Ivanišević (48) postat će prvi Hrvat koji će biti primljen u Kuću slavnih, objavila je ta organizacija u ponedjeljak.

- Ovo je velika čast. Ponosan sam i ponizan što ću postati prvi član Kuće slavnih iz Hrvatske. Zahvalan sam odboru što me je izabrao i navijačima koji su mi dali glas u anketi, ali i onima koji su me podržali tijekom cijele karijere, osobito brojnim navijačima u Hrvatskoj. Počašćen sam i uzbuđen što sam Hall of Famer - rekao je Ivanišević.

Odigrao je 599 mečeva na ATP touru od 1991. do 2004. i osvojio 22 naslova, a cijeli svijet pamti kako je kao 125. igrač na ljestvici i s pozivnicom, iz četvrtog pokušaja u finalu, osvojio Wimbledon 2001. protiv Patricka Raftera.

Goran je i dvostruki osvajač olimpijske medalje 1992. (pojedinačno i u paru s Goranom Prpićem). S njim će 2020. godine u Kuću slavnih biti primljena i Španjolka Conchita Martínez (47), osvajačica Wimbledona 1994.

- Uzbuđeni smo što možemo pozdraviti Gorana i Conchitu u Kuću slavnih. Uz njihova postignuća na terenu i način predstavljanja sebe, svojih zemalja i naš sport, nedvojbeno su najbolji od najboljih i zaslužuju ovu najveću čast - rekao je predsjednik Međunarodne kuće slavnih Stan Smith.

Primanje će se održati 18. srpnja.