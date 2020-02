''Legitimno je da Grbić ide dati gol, ali i da mu dobacujemo...''

Trener Lokomotive Goran Tomić čestitao je odmah nakon utakmice Hajduku na zasluženoj pobjedi.

- Čestitam Hajduku. Koliko god se mi spremali za utakmicu na Poljudu, impresioniranost mojih igrača i visoki pritisak Hajduka je presudio. Mi se u prvom dijelu utakmice nismo mogli sastati s loptom i bilo je pitanje trenutka kad ćemo primiti gol. Mislim da smo u drugom poluvremenu izdominirali Hajduka i možemo žaliti za propuštenim prilikama.

Što ste rekli igračima na poluvremenu?

- Da bi zaprijetili Hajduku, morate znati sačuvati loptu u napadu. U drugom dijelu smo digli ritam i Hajduk je teško živio, velika je šteta što to nismo iskoristili i poentirali.

Kako komentirate blijedu partiju Kastratija?

- On ima 21 godinu i može se očekivati da bude impresioniran ovakvom atmosferom i ambijentom. Kao što sam već rekao, u prvom poluvremenu je Hajduk bio brži, bolji i jači, a drugom smo mi bili bolji. Svi su podbacili u prvom poluvremenu, a udrugom dijelu nemam zamjerki na moje igrače.

Trener Hajduka Igor Tudor bio je zadovoljan postignutim rezultatom ali i igrom koju je prikazala njegova momčad.

- Bilo je zanimljivo i napeto do kraja, mislim da smo u prvom dijelu mi trebali voditi 3-0 i riješiti pitanje pobjednika. Oni su prvi put došli do šanse u 65. minuti, nakon pogreške našega golmana. Prenijeli su mi da je trener Lokomotive Tomić rekao da je realno trebao biti remi. Meni je to smiješno... Sve u svemu bilo je i dobrih stvari, i nekih koje nisu bile dobre, bilo je i pogrešaka, neki igrači nisu imali svoj dan, ali sve u svemu tri boda su tu...

Ima li što za doraditi?

- Jedan od ključnih detalja je da nam je naš sustav pritiskanja zadnje linije protivnika donio par lopti, ali to nije bilo dovoljno. Ako smo organizirani, ako trčimo i trudimo se, od deset takvih situacija moramo punio više profitirati. Tu je malo štekalo...

Mijenjali ste sastav za ovu utakmicu?

- Nihad je krenuo, odigrao je dobro, nije lako doći na Poljud i odigrati. Radić je odigrao neloše, Jakoliš je bio u kombinacijama i za Varaždin...

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Vikali ste nešto Grbiću nakon što je otišao pred kraj utakmice u vaš kazneni prostor i pokušao dati gol?

- Ja mislim da je to legitimno da on ide dati gol, ali je isto tako legitimno i da mu se štogod i dobaci, bio je to jedan usputni komentar...

Dojam je da vam je momčad pala u drugom dijelu?

- Ja ne pamtim nijednu njihovu šansu cijelu utakmicu, i to me veseli. Mi se još nismo ekipirali, a kamo li da idemo u detalje. Bit će to još bolje.

Je li pad u drugom dijelu posljedica visokog intenziteta iz prvoga dijela?

- Do crvenog kartona je bilo i presinga i trke i prilika. Ali normalno je ako stvoriš tolike šanse da zabiješ i gol. Mi nismo. Osim pogreške našeg golmana i slobodnog udarca nakon crvenog kartona, ja ne pamtim njihove šanse. Ali normalno je da su i oni igrali i zaprijetili, nismo mi Barcelona a oni Solin.

Jeste mijenjali Jaira zbog transfera ili...?

- Normalno je da je on u mislima u ''mercatu'', vidjet ćemo, moramo odvagnuti što je najbolje za klub...