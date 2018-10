Leicester potvrdio: Vlasnik je umro nakon pada helikoptera

S velikom žalošću i tugom u srcu potvrđujemo kako je naš vlasnik, Vichai Srivaddhanaprabha, bio među osobama koje su tragično izgubile živote u subotu navečer kada se srušio helikopter u blizini King Power stadiona. Nitko od osoba nije preživio, stoji u priopćenju engleskog kluba.

Foto: Jorge Silva

- Svijet je u Vichiju izgubio jako dobrog čovjeka. Čovjek koji je bio tako ljubazan i velikodušan prema svima. Leicester je bio prava obitelj pod njegovim vodstvom - opisuju ga iz kluba.

S Srivaddhanaprabhom su u helikopteru bile još četiri osobe - njegovi suradnici Nursara Suknamai i Kaveporn Punpare, pilot Eric Swaffer te putnica Izabela Roza Lechowicz.

U službenom priopćenju kluba stoji da će knjiga žalosti, koja će na kraju ići obitelji preminulog, biti na King Power stadionu u utorak od 9 sati po našem vremenu, a moći će se upisati svi navijači koji žele izraziti sućut.

Foto: PETER NICHOLLS

Utakmica EFL kupa između Leicestera i Southamptona, koja se trebala igrati na stadionu King Power, je odgođena. Također je odgođena i utakmica mlade momčadi. Oni su na isti dan trebali igrati protiv Feyenoorda.

Počast preminulom vlasniku Leicestera odao je i Wembley stadion obojivši svoj luk u boje kluba.

Helikopter je poletio s centra terena na King Power stadionu i srušio se koju sekundu kasnije na parkiralište blizu stadiona. Scene s mjesta nesreće bile su strašne. Helikopter se zapalio nakon što je udario u tlo.

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD