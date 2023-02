Leko: Bilo bi nam bolje da smo odmah parkirali autobus u 16m. Bolan dan za sve koji vole klub

Ivan Leko tužim je glasom komentirao poraz Hajduka protiv Dinama u derbiju na Maksimiru, bio mu je to treći u šest ovogodišnjih utakmica "bilih".

- Težak dan za sve koji osjećaju ljubav prema ovoj boji, jako teško. Maksimalno zaslužena pobjeda Dinama. Pitanje je, da nisu zabili u početku, zabili bi kasnije. Protivnik je bio bolji u svim segmentima, treba im čestitati na velikoj i zasluženoj pobjedi. Imamo puno problema, nismo ni blizu tome što želimo biti. Svi želimo, ali težak je i bolan dan za sve nas koji volimo klub - rekao je trener Hajduka za HTV.

Zašto su mu igrači stajali tako daleko od Dinamovih?

- Očigledno igramo naivno. Kad hoćeš igrati mekani presing, onda si naivan. Bilo bi bolje da smo odmah parkirali autobus i s 10 igrača bili u 16 metara, manje bismo toga darivali. Ovako dolaze situacije tri na tri, četiri na četiri i oni su dolazili u situacije koje su lako rješavali. Nije bio plan stajati daleko.

Zašto je Livaja startao iako je imao virozu?

- Uvijek je ispravna odluka da on igra. Što znači našoj momčadi i klubu. Imao je on problema s virozom i ozljedom, ali je po govoru tijela i nakon razgovora bilo jasno da želi igrati derbi. To je najmanja loša odluka danas.

Luka Vušković postao je najmlađi debitant u Hajdukovoj povijesti, jedan od dvojice najmlađih u HNL-u ikad sa 16 godina i dva dana.

- Nadali smo se da će biti bolja utakmica. Debi, a tako je mlad. To je san puno klinaca u Splitu. Nažalost, neće ga se sjećati po lijepom.

Je li mogao očekivati da će biti ovako teško kad je došao?

- Došao sam u situaciju koja je bila dobra i stabilna. Događa nam se puno teških stvari. Kad nekoga toliko voliš, onda najviše patiš. Zato mi svi patimo, ali nema predaje. Kad je teško, glavu gore. Nećemo se predati, vratit ćemo se poniznošću i u dogledno vrijeme bit će to pravi Hajduk.

Je li prvenstvo gotovo, Dinamo je otišao na +11?

- Nismo se nikad bavili kalkulacijama i matematikom, nego idućom utakmicom. Imamo tri poraza u šest utakmica, nismo bili na nivou. Imamo velikih naših problema da bismo se bavili kalkulacijama i matematikom.

Najčitaniji članci