Leko: Hvala narodu, ovo me podsjeća na Varaždin 2001.

Drugu sezonu zaredom nogometaši Hajduka su osvojili Hrvatski kup, u finalu koje se odigralo na riječkoj Rujevici Splićani su svladali Šibenik 2-0 (0-0).

Oba gola Hajduk je zabio u drugom poluvremenu. Dario Melnjak je u 62. minuti bio strijelac za 1-0, dok je pobjedu potvrdio Marko Livaja koji je u 95. realizirao penal.

Nakon utakmice zadovoljan je bio trener "bilih" Ivan Leko.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Nije bilo lako, nijedno finale nije lako. Ovo se igra na rezultat, ovo se mora dobiti. Imali smo puno šansi, svaka čast momcima. Zadnja dva mjeseca odigrali su jako ozbiljno, trudili su se i dali su sve od sebe. Velika je ovo stvar, hvala narodu koji je došao, ovo me podsjeća na Varaždin 2001. godine kad je cijeli stadion bio u bijelom. Ovo ostaje za cijeli život.

Znali smo da moramo biti strpljivi i da će naš moment doći. Obrana je bila odlična, pohvale na odličnoj utakmici, iako možda nije bila najbolja za gledati. Bitno je da smo sezonu završili s trofejem jer znamo koliko dugo ne osvajamo ništa.

Leko se dotaknuo i budućnosti svoje momčadi

- Mi smo puno više u ovoj utakmici mogli izgubiti od njih i čestitam još jednom momcima. Kup je specifično natjecanje jer se iznenađenja mogu dogoditi. Ovo su utakmice koje se trebaju dobiti i zaslužili smo velikim radom i trudom ovako završiti sezonu. Ovo je bio ispit zrelosti moje momčadi. Nakon teškog poraza u Maksimiru tri mjeseca smo bili jako dobri i čestitam svima.- rekao je Leko i nastavio:

- Rastemo pomalo. Sad smo sigurno bolji i pametniji nego što smo bili u siječnju i ovo je temelj za ići naprijed. Posložili smo obranu, možda smo morali u početku više fokusa staviti na to. Ali, dobro je da ne primamo golove, zadovoljan sam.

Da smo ovo izgubili, ključ u bravu

Mi u stožeru nismo pričali o onome što je pred nama nego samo o finalu Kupa jer nam je to bio ključ sezone. Od sutra kreće priprema za nešto više, ali znate kako je u velikom klubu. Vi ste dobri koliko vam je dobra zadnja utakmica. Večeras će se slaviti, hoće, hoće. Zaslužili smo.

Da smo ovo izgubili, ključ u bravu. Imamo temelje za budućnost, nama je ambicija svakim danom biti bolji nego što smo bili. Svi smo ambiciozni i ja ću napraviti sve da budemo konkurentniji nego što smo bili do sad.

Nakon utakmice oglasio se i Damir Čanadi, trener Šibenika.

- Nisu nam puno šansi kreirali u prvom poluvremenu, a u drugom su zabili gol, to je kvaliteta koja je nama falila, da zadržimo loptu i krenemo naprijed. Hajduk je zasluženo pobijedio, ali borili smo se, bili smo taktički organizirani i nismo im puno dali. Ekipa je bila OK, čvrsta, Hajduk nije mogao proći neke situacije, ali Livaja je tim svojim prvim dodirom opet riješio. Šteta, mogli smo doći do 120 minuta. Imali smo probleme, prihvatili smo da smo ispali i hoćemo završiti sezonu pobjedom u nedjelju - rekao je Čanadi i nastavio:

- Pokazali smo da možemo parirati Hajduku, iako naprijed nemamo takvu kvalitetu, tu su bolji, to nemamo, ali kompliment mojoj momčadi, samo da smo bolje kontre odigrali. Atmosfera je bila top, ne događa se često to, i Funcuti su bili top. Da je tako svaki put u Šibeniku, bili bi svi zadovoljni i imali bismo bolje rezultate.