Leko: Ne lažemo se, ali mekana obrana ubila je sve što imamo. Nisam došao prodavati pamet

Nogometaši Lokomotive senzacionalno su srušili Hajduk na Poljudu u ludoj utakmici 24. kola HNL-a. Golovi su padali kao na traci, a semafor se zaustavio na 4-3 za zagrebačku momčad.

Pa je nakon nesvakidašnjih događaja u Splitu puno razloga za slavlje imao trener Lokomotive Silvijo Čabraja.

- Zasluženo smo pobijedili. Radili smo probleme Hajduku iz polutranzicije i tranzicije, nisu našli recept da nas zaustave. Vjerujem u sudačku odluku, ali da onaj treći gol nije bio iz zaleđa mogli smo riješiti utakmicu još u prvom poluvremenu - rekao je Čabraja pa dodao:

- Mi igramo za gol više, ali morali bi spriječiti olako primljene golove, danas smo primili tri. Stvaramo uvijek puno prilika, malo nas je pomazilo, nekad ne zabijamo, danas smo zabili izgledne šanse. Ali ponavljam, volimo igrati ofenzivno, volimo napasti suparnika i primamo golove. Vjerujem da nam neće trebati puno vremena do vremena kad nećemo primati toliko golova. Čavlina, Žilinski...

Lokomotiva ima puno mladih igrača.

- Takav smo klub, stvaramo mlade igrače iz naše škole. Suočeni smo s tim da će kroz godinu, dvije, ako ovako nastave, otići iz našeg kluba, a mi ćemo morati stvarati nove igrače. Nemamo, nažalost, financije da ih zadržimo, pa moramo tim putem.

Ivan Leko ima puno problema... Izgubio je drugu zaredom, a u dvije utakmice Hajduk je primio osam golova.

Obrana je bila poput švicarskog sira. Je li ovo za maloga Vuškovića bilo puno, tri utakmice u sedam dana?

- Mi zajedno dobivamo i zajedno gubimo, lako je uzeti alibi i kazati da su krivi Awaziem i Vušković. Obranu igra deset igrača, naš mentalitet obrane je mekan, primamo puno golova, puno nam protivnici stvaraju prilika. Znam da je obrana takva, da nije atraktivna, da je teško trenirati, ali obrana osvaja trofeje. To su rekli veliki treneri. Što se tiče Luke, znamo da je puno, pričali smo u Osijeku, on je mlad i ogroman talent, i on će igrati utakmice za ocjenu tri i za ocjenu devet. Treba takav talent istrpjeti, a naći rješenja da budemo stabilniji. Nismo agresivni, stojimo daleko od igrača. Pogotovo je bolno što znaš kako oni igraju, što se vratimo nakon 0-2, i onda primimo dva gola na postavljenu obranu. Jako bolno...

Imate li rezervni plan, ovo je bez igre, bez bodova. Je li rano drastične promjene napraviti?

- Mi vrtimo, od jednih stabilnih priprema, od stabilne utakmice sa Šibenikom, ali događaju nam se pehovi. Ne lažemo se, ne kažemo da je dobro, pokušavamo vratiti vjeru, mijenjati, ovi igrači mogu više i bolje. Danas je bila i psihološka stvar, došli smo iz tjedna užasnog derbija i jako dobre reakcije u Osijeku, ali nama je danas mekana obrana ubila sve što imamo.

Je li logično koristiti Awaziema koji je na posudbi, a držati na klupi Ferra i Simića koji su tek potpisali ugovore?

- Postoji klupska politika i plan, ali drugi dio plana je dobiti utakmicu. Ja sam mislio da je on u ovom momentu bolji i zato je igrao. Nije bilo drugih stvari. Mislio sam da je bolji, ali opet, ružno je, nije pošteno bacati krivnju na jednoga igrača, zajedno gubimo i dobivamo...

Vi ste pokazali da možete složiti momčad i u formaciji s tri i s četiri, ali nije dalo rezultata. Može li vas momčad pratiti?

- Pokušavamo miksati i složiti balans. Mi smo potpuno van balansa, dijelom opravdano, dijelom ne. Da imamo stabilnost, fluidnost, kreativnost i vjeru koje nemamo, bilo bi puno bolje.

Pukštas na desnom boku?

- To je momak koji daje sve od sebe, i mi smo ga utopili, on je bio najmanje loše rješenje. U sljedećim utakmicama ćemo ga nastojati koristiti na njegovoj prirodnoj poziciji. Nisam zadovoljan kako je odigrao, ali on je najmanji problem, nisam zadovoljan ni s drugima, pa ni sam sa sobom. Nije postojala faza obrane, mekani presing, mi svugdje imamo problema, a to uzima samopouzdanje u fazi napada.

Sentića ste promijenili jer je primio 12 golova, Lučić je danas primio četiri, hoćete li ga maknuti s gola?

- Ne znam to u ovom momentu. Ne mislim da je Sentić bio kriv, a ni da je Lučić. Rekao sam već, zajedno gubimo i dobivamo utakmice. Pokušavamo nešto mijenjati kad vidimo da ne ide, najlakše je staviti glavu u pod i praviti se da se ne događa.

Imate li snage napraviti čistilište i da sve vaše ideje pripremite za sljedeću sezonu?

- Nisam došao ovdje prodavati pamet i neke svoje vizije, nego svaku sljedeću utakmicu igrati nogomet. Sljedeći kratkoročni plan je dignuti momčad i pokušati u nedjelju pobijediti. Treba naći frajere i mangupe sad kad je teško...

