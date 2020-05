Leku predstavili u Antwerpu: Klub sličan Hajduku, ima dušu

Nakon što je pola godine bio bez kluba, hrvatski stručnjak Ivan Leko (42) i službeno je predstavljen kao trener belgijskog Royal Antwerpa.

Ivan Leko komende 2 seizoenen hoofdtrainer van R. Antwerp FC! 🖊️📃 Ivan Leko zal de komende 2 seizoenen de nieuwe... Objavljuje Royal Antwerp F.C. u Srijeda, 20. svibnja 2020.

- Došao sam ovdje samo s jednim ciljem, želim pobjedu u svakoj utakmici. Jedva čekam da počnemo raditi, da susretnem igrače i uvjerim ih da je sve moguće. Ovaj klub ima dušu, Belgija mi je dom od 2005. a klub je jako ambiciozan. Sličan je Hajduku po ambijentu, navijačima... - rekao je Leko za Novu TV.

Nije došao da igra samo za bodove, već želi zadovoljiti i apetite navijača ljepotom igre. Dok je u prvenstvu klub na 4. mjestu, Leko će debitirati u finalu Kupa i to protiv 'svog' Bruggea.

Foto: Simon Cooper/PA Images/PIXSELL

- Osjećaj koji imaš nakon pobjede je fantastičan, ali ono pravo je tek kada osjetiš da momčad igra onako kako želiš i uz to pobjeđuješ, to je nešto posebno. To me vuče i motivira da napredujem iz dana u dan. Igrači i svi u klubu moraju imati osjećaj da je nogomet nešto prekrasno i da možete stvari ostvariti zajednički - završio je Leko.