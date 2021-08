Neymar, Mbappé i - Messi. Donedavno se činilo kao samo bujna mašta čelnika i navijača PSG-a, no taj nevjerojatni tercet će sljedeće sezone dominirati europskim travnjacima.

Leo Messi postao je novi igrač PSG-a! Bilo je samo pitanje dana kada će ta vijest postati službena jer je pariški klub bio jedan od rijetkih koji može zadovoljiti Argentinčeve financijske apetite. Nakon što se u nedjelju i službeno oprostio od Barcelone iz koje odlazi nakon 21 godine, prepreka nije bilo. Messi i njegov otac Jorge su sjeli s čelnicima PSG-a i vrlo brzo dogovorili sve uvjete.

PSG je bio glavni favorit za njegov potpis, a to se na kraju i ispunilo. Kako piše francuski L'Equipe, godišnje bi trebao primati 35 milijuna eura, a to je plaća koju su mu samo City i PSG mogli dati.

Pep Guardiola je doveo Jacka Grealisha i odustao od svog ljubimca pa je bilo samo pitanje trenutka kada će PSG ugrabiti već dobiveno. Navijači francuskog kluba su ga očekivali već u ponedjeljak. Okupirali su pariški aerodrom i čekali ga nekoliko sati, no nije se pojavio. No dobili su svoje dan poslije!

Uz suze, veliku tugu u srcu i poduži govor, Leo Messi se u nedjelju oprostio od svoje Barcelone iz koje odlazi nakon 21 godine. Bila je to konferencija nabijena emocijama u kojoj je Argentinac otkrio kako je pod svaku cijenu htio ostati na Camp Nou i kako nikada nije mogao zamisliti da će doći dan za oproštaj, no na neke stvari nije mogao utjecati. S knedlom u grlu oprostio se od najdražeg kluba, no mora krenuti dalje. Po prvi put u profesionalnoj karijeri birao je novi klub. Bio je to trenutak kada je shvatio da mora napustiti klub u koji je stigao prije 21 godinu, klub koji mu je dao sve, klub u kojemu je osvojio 35 trofeja i postao jedan od najboljih nogometaša u povijesti.

Prije godinu dana htio je otići pod svaku cijenu, a sada je htio ostati pod svaku cijenu. Eto što je životna ironija.

- Nisam igrao pred navijačima već godinu i pol. Nisam se oprostio kako treba, ali očito treba biti ovako. Jako sam zahvalan na svoj ljubavi koju su mi svi pokazali. Imao sam neke prekrasne trenutke ovdje svih ovih godina, kao i neke loše, ali kad god sam pao, ljudi su uvijek prepoznali ljubav koju imam za klub. Nadam se da ću se moći vratiti u ovaj klub neki drugi put na neki drugi način kako bih pomogao klubu da i tad bude najbolji na svijetu. Zaboravljam puno stvari koje bih htio reći... O svemu sam razmišljao, ali riječi sad ne dolaze... - rekao je slomljeni Argentinac na oproštaju od Barcelone.