Lionel Messi slovenskom sucu: 'Da nisi tako pričao sa mnom!'

Leo Messi imao je 'simultanku' protiv Chelseaja u uzvratu osmine finala Lige prvaka.

Messi nutmegged Courtois with his weak foot 👀 pic.twitter.com/4UiiSXo74T

Dembele's goal. This is football. pic.twitter.com/wuY2e8Vl8u

Messi makes it 3-0 against Chelsea pic.twitter.com/h6TlZlfxM0

Dvaput je argentinski čarobnjak zabio Courtoisu kroz noge, a stigao je i namjestiti Ousmaneu Dembeleu u uvjerljivoj pobjedi Barcelone koja je s 4-1 prošla u četvrtfinale.

U prvom poluvremenu Messi, kojeg je Nou Camp dočekao s golemim transparentom 'Bože, čuvaj Kralja, nervozno je reagirao prema slovenskom sucu Damiru Skomini.

Španjolci su preko čitača s usana otkrili dio razgovora.

- Leo, smiri malo - rekao je Skomina Messiju kojem se nije svidio sučev ton.

- Nemoj tako pričati sa mnom! Ja se tebi nisam obraćao s nepoštovanjem zar ne? - odgovorio je Messi slovenskom sucu koji je diskusiju završio bez kartona.

A mogao je Messiju bez problema dati žuti karton, Argentinac ga je, ako ništa drugo, zaslužio barem zbog tog prijeteći podignutog prsta što se nikome, bez obzira na status kakav ima, ne bi smjelo tolerirati.

Na Damira Skominu žalili su se iz tabora Chelseaja i to zbog situacije u šesnaestercu Barcelone. Alonso je bio u duelu s Piqueom, ali Slovenac nije pokazao na bijelu točku.

On remarque la main de piqué sur Alonso et l’accrochage niveau pied, sachant qu’Alonso est face au but Dos a piqué

Penalty ou pas ? (Déroulé sondage (faites preuve d’objectivité ne votez pas en fonction de votre haine pour le barça)) pic.twitter.com/7XZB2gIeBn