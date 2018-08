Leon Benko opet u Varaždinu: Ćiro me prvi stavio na beka...

Nakon 12 godina prekaljeni napadač Leon Benko vratio se svoj rodni Varaždin gdje će braniti boje drugoligaša koji je ove sezone glavni favorit za osvajanje naslova.

- Imao sam četiri ponude, no stigle su iz azijskih zemalja tako da sam se odlučio za Varaždin. Odlučio sam tako zbog obitelji, ali i vrlo ambicioznog nogometnog projekta u Varaždinu. Vjerujem da kvalitetu za osvajanje naslova imamo, no moramo biti vrlo oprezni jer svi danas znaju igrati nogomet te se ne smijemo opuštati - naglasio je Leon Benko koji je prošao sve mlađe kategorije Varteksa, kao junior poslan je na posudbu u redove tadašnjeg drugoligaša Omladinca iz Novog Sela Rok, da bi prve službene seniorske minute odigrao pod dirigentskom palicom Miroslava Ćire Blaževića.

- Prošao sam pripreme, no od terena me udaljila bakterija zbog koje sam tri tjedna proveo u bolnici. Vratio sam se u utakmici protiv Hajduka. Zagrijavao sam se i naš lijevi bočni Fumić dobio je crveni karton. Nisam mislio da ću ući, jer sam uvijek igrao napadača, ali trener Blažević me ubacio u igru. Zabio sam za 2:0 i od sljedeće utakmice bio sam standardan na toj poziciji. U formaciji 3-5-2 Mujanović je igrao desnog, a ja lijevog bočnog i letjeli smo po terenu. Cijelo vrijeme trčali od naših do protivničkih 16 metara. Čak sam se i u više prigoda nalazio nego napadač - objasnio je Benko koji je iduće sezone dolaskom sadašnjeg izbornika Zlatka Dalića zaigrao ponovno napadača.

- Od Ćire sam mnogo naučio. Odlično smo trenirali, a on je oblikovao moj karakter kao igrača – da nikad ne odustajem. Sa sadašnjim izbornikom Dalićem također smo odlično radili, pomladili smo ekipu. Igrali smo te godine epsko finale Hrvatskog kupa s Rijekom - dodao je Benko.

U tom finalu Rijeka je osvojila Hrvatski kup zbog gola u gostima. Naime, u prvom susretu u Rijeci domaćin je slavio 4:0, da bi u uzvratu Varaždinci pobijedili 5:1. Kasnije je uslijedio transfer varaždinskog topnika u Nürnberg.

- Bio sam emotivno vezan za taj grad jer su mi tamo radili baka i djed. Konkurencija je bundesligašu bila vrlo jaka i nisam odmah očekivao da ću postati prvotimac. No, zbog ozljede koja se inače liječi tri tjedna, izgubio sam sedam mjeseci. Oni su se koristili nekom alternativnom medicinom. Htjeli su mi zub izvaditi, stavljali su mi pijavice na koljeno – opisao je Benko koji je nakon dvije godine otišao u Standard iz Liegea, kasnije u Kortrijk, a potom je uslijedio povratak u Hrvatsku, odnosno u Slaven Belupo.

Otisnuo se na inozemnu avanturu 2012. godine u saudijski Al Faisaly gdje je trener bio Zlatko Dalić.

Prije šest godina ponovno se vratio u Hrvatsku, ovaj put u Rijeku. Tamo je varaždinski napadač ponovno procvao. Od 2012. do 2014. godine u dresu momčadi koje je vodio Matijaž Kek postigao je čak 34 gola u 50 nastupa. Bio najbolji strijelac lige u sezoni 2012./13., a s Riječanima je igrao skupine Europa lige.

- Vrijeme provedeno u Rijeci bilo je predivno. Živjeli smo za Rijeku, klub je bio odlično posložen i dvostruki naslov koji je Rijeka osvojila prije dvije sezone dokaz je kontinuiranog i sustavnog rada – pohvalio je Benko Riječane.

S 31 godinom na leđima Benko, kojeg je tadašnji izbornik Niko Kovač zvao u reprezentaciju, ostvario je transfer u kineski Dalian, no na kraju se to nije pokazao kao dobar potez. Na kraju nije putovao u Brazil na Svjetsko prvenstvo 2014. godine, a nakon 90 dana provedenih u kineskom klubu zatražio je raskid ugovora jer nisu podmirivali dogovorene obveze.

- Iz Kine nosim neugodno iskustvo. Oni su se postavili vrlo bahato, na kraju se nisam zbog toga našao na Svjetskom prvenstvu u Brazilu, no što se može. Moglo je ispasti i fenomenalno – rekao je Benko koji je 2014. godine otišao u Sarajevo i tamo je osvojio naslov te je bio najbolji strijelac Premijer lige.

Uslijedio je odlazak u slovensku Olimpiju kojem je kumovala neugodna situacija. Naime, tadašnji trener Sarajeva Asmir Hurtić suspendirao je njega i četvoricu igrača zbog alkohola prije derbija sa Zrinjskim.

- Najgore od svega je što nisam mogao objasniti cijelu situaciju. U karanteni smo popili dva i pol decilitra pive, što je najnormalnija stvar. Nije bilo nikakvog pijančevanja. Žao mi je što smo se morali rastati iako je cijeli grad bio na mojoj strani. Inače, ono što sam doživio u Sarajevu nešto je posebno. Deset dana prije derbija osjećate da se sprema nešto veliko – rekao je Benko koji je posljednje dvije sezone igrao u Olimpiji s kojom je protekle sezone osvojio naslov prvaka Hrvatske.

U svojoj karijeri zabio je čak 115 službenih pogodaka i ne žali za još boljom karijerom.

- Naravno da su se neke stvari mogle drugačije posložiti, no za ničim ne žalim. Igrat ću tako dugo dok mogu dati svoj maksimum – zaključio je Benko.

