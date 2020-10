Utrka s vremenom: Leovac je istegnuo ligamente u ramenu

Lijevi bočni izašao je iz igre u Šibeniku u prvome poluvremenu. Leovcu je stradalo rame, a pregledi su "modrima" donijeli dobre vijesti. Inače, dinamovci su na utakmicu u Šibenik išli osobnim automobilima

<p>Strahovalo se u Maksimiru kako je <strong>Marin Leovac </strong>teže ozlijeđen, ali ponedjeljak je donio dobre vijesti. Doznajemo kako lijevom bočnom ništa nije puklo, ima samo distorziju zgloba, odnosno nategnuo je ligamente ramena.</p><p>Dakle, vijesti su jako dobre. Leovac je, podsjetimo, zbog ozljede napustio igru u <strong>Šibeniku</strong> još u prvome poluvremenu. Nezgodno je pao na rame i nakon nekoliko minuta je izašao iz igre. </p><p>Leovca još jako boli, ali kako ništa nije puklo, Marin bi mogao biti spreman već za utakmicu u Moskvi za tri dana. U Maksimiru se nadaju kako bi mogao biti spreman za CSKA. On će moći igrati čim ga bude manje boljelo. Bit će na knap za nastup u Moskvi, ali će za iduću utakmicu HNL-a sigurno biti spreman. Na lijevi bok bi protiv CSKA mogao <strong>Joško Gvardiol.</strong></p><p>Uostalom, Gvardiol je igrao na boku i protiv Feyenoorda u prvome kolu. Ako Leovac ne mogne, onda će Joško sigurno na bok. Ako Leovac bude spreman, on bi mogao na bok, a Joško na stopera. To su sve mogućnosti za trenera Zorana Mamića.</p><p>Dinamo nije primio gol u dvije utakmice zaredom, protiv Feyenoorda i Šibenika. I obrana sad djeluje puno bolje. Odigrao je Dinamo osam utakmica u HNL-u, ima sedam pobjeda i remi doma protiv Slaven Belupa. </p><p>Ima 22 boda nakon osam odigranih utakmica i juri prema novom naslovu prvaka. Dodajmo još i kako će dinamovci danas imati novo testiranje na korona virus. Naravno, to moraju napraviti prije puta na utakmicu Europske lige. </p><p>Šef liječničke službe Dinama pazi na svaki detalj. Ivica Smodek je došao na ideju da igrači na utakmicu sa Šibenikom idu osobnim automobilima. Išli su po dvojica u automobilu, da se i tako smanji mogućnost zaraze koronom. Nije se išlo klupskim autobusom. </p>